Кто самый умный?

В Глубоковском районе выбрали самого эрудированного школьника.

Интеллектуальную игру «Самый умный» организовал районный Молодёжный ресурсный центр.

В борьбу за право называться самым умным и самым талантливым вступили 18 учащихся десятых классов из девяти школ района. Все ребята имеют высокий рейтинг успеваемости, являются призёрами предметных олимпиад, творческих конкурсов.

Юные эрудиты с уверенностью отвечали на вопросы из различных сфер жизни и науки. Если они не знали ответа на какой-либо вопрос – с интересом запоминали ответ, тем самым пополняя свой интеллектуальный багаж.

Безусловным победителем по итогам всех этапов игры стала ученица Белоусовской средней школы № 1 Рената Тунгушпаева.

Второе место завоевала Надежда Голикова из Весёловской средней школы. Обладателем третьего места стал ученик Уваровской средней школы Руслан Урукпаев.

– Некоторые факты действительно пополнили мой запас знаний, – говорит Рената Тунгушпаева. – Опыт участия в игре получился очень интересным – соперники были серьёзные. Думаю, чем больше я задействована в различных конкурсах и состязаниях, тем шире становится мой кругозор. Своим сверстникам хотела бы посоветовать: не стоит зацикливаться только на зубрёжке, демонстрируйте свои знания и таланты в различных мероприятиях, максимально наполняя свою школьную жизнь яркими впечатлениями.

Бахыт Сарсембаева

Фото акимата Глубоковского района

Глубоковский район