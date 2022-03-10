Кто починит новостройку?

Покупка новой квартиры – одно из важнейших событий в жизни каждой семьи. Особенно приятно, когда в новом доме всё на современном уровне – используемые материалы, инженерные сети, качество работ.

Однако ситуация, когда обладатели долгожданных жилых метров в новостройке, едва успев в неё въехать, обнаруживают серьёзные дефекты, в последнее время становится всё более распространённой.

В областном центре таких проблемных многоэтажек несколько. Одна из них – дом № 14 на улице Момышулы. Это жилое строение, расположенное в левобережной части города, внешне мало чем отличается от остальных новостроек, однако новые стены принесли нешуточные проблемы его жителям. По прошествии времени новосёлы стали выражать недовольство качеством возведения дома, сообщая во все инстанции о разрушающемся фасаде.

По их словам, строители возвели здание с дефектами. Как следствие – первой же зимой протекла крыша, в подъезде обвалилась штукатурка и треснули стены. На все свои претензии люди получают один и тот же ответ: дом возведён с соблюдением всех норм и правил.

Дошло до того, что жители многострадального дома самостоятельно принялись устранять дефекты, допущенные подрядчиками. Но и это, как они уверяют, приносит временный эффект.

Оказать помощь в ремонте новостройки пообещал аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов во время встречи с населением Усть-Каменогорска.

– В прошлом году я пообещал, что мы поможем жильцам этого дома, но существует бюджетная процедура – для финансирования нужно иметь обоснование. Уже подготовлена проектно-сметная документация на 308 миллионов тенге. Акимат Усть-Каменогорска вместе с жильцами дома должен инициировать судебную процедуру против строительной компании, к которой имеются претензии. В случае если подрядчик и в судебном порядке откажется устранять неполадки, необходимые средства будут выделены из бюджета. Ущерб, так или иначе, будет взыскан с недобросовестного застройщика, – пояснил Даниал Ахметов.

Бахыт Сарсембаева

Фото Аяужан Утеулиновой