Кто на новенькие?

В Усть-Каменогорске продолжается обновление парка общественного транспорта. На днях в областной центр прибыла ещё одна партия автобусов.

Отметим, что автопарки города ежегодно пополняются новыми автобусами. Это позволяет модернизировать систему общественного транспорта и значительно улучшить качество оказываемых услуг.

В предыдущих номерах газеты «Рудный Алтай» мы рассказывали, что программа обновления подвижного состава продлится до 2025 года. За это время станет возможным укомплектовать систему общественного транспорта Усть-Каменогорска новыми и комфортными автобусами. С 2021 по 2022 год перевозчики приобрели 71 автобус. Планируется, что в этом году парки пополнят 77 единиц.

На днях в областной центр прибыла ещё одна партия. Предполагается, что они выйдут на маршруты №№ 39, 53, 67 и 351 в преддверии Дня единства народа Казахстана.

– Парк ТОО «VosCa» пополнили ещё десять машин, – сообщил аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар. – Сейчас они проходят оформление документов и будут готовы к выходу на линию к 1 мая. В целом число новых автобусов в городских парках составляет 68 единиц. Это 30 процентов от общей потребности всех маршрутов.

Перемены к лучшему замечают и обычные горожане. По их словам, всё чаще на улицах областного центра стал встречаться новый общественный транспорт. Это не может не радовать.

– Конечно, в таких автобусах приятно ездить, – поделилась горожанка Анара Елеусова. – Здорово, что эта работа проводится. Думаю, в скором времени автопарк Усть-Каменогорска обновится полностью.

Татьяна Кравченко