Кто мутит воду?

Специалисты Департамента экологии по Восточно-Казахстанской области проинспектировали работу старателей в Курчумском районе.

Первым объектом стал прииск на реке Калжыр, что находится близ одноимённого села. Кстати, его жители уже обращались в компетентные госорганы с жалобами на загрязнение воды в реке Калжыр. В прежние годы чистая и прозрачная, сейчас она окрасилась в пугающий тёмный цвет. Калжырцы связывают это с деятельностью старателей, что работают в верховьях реки.

14 сентября экологи совместно со специалистами ещё двух ведомств – Иртышской бассейновой инспекции по регулированию и охране водных ресурсов и Зайсан-Иртышского управления по охране рыбных запасов и регулированию рыболовства области прибыли в Курчумский район. Здесь инспектирующую группу дополнили представители районной прокуратуры и природоохранной полиции.

По информации заместителя руководителя Департамента экологии Восточно-Казахстанской области Рауана Турарова, начали непосредственно с места, где велись разработки старателей. Это несколько ИП, объединённых в одну артель. До этого, по представлению прокуратуры, у неё была отозвана лицензия на осуществление старательской деятельности. Поводом для этого стало грубое нарушение утверждённого регламента деятельности. В соответствии с этим, старатели не имели права использовать тяжёлую технику. В действительности же, дело было поставлено с размахом: работала многотонная техника: погрузчик, экскаватор и ещё драга – комплексно-механизированный агрегат по промывке золотосодержащего грунта. Как известно, драга оказывает губительное воздействие на экосистему реки, по сути, разрушая полностью её старое русло и берега. После отзыва лицензии, старатели лишились права вести добычу золота и занимались рекультивацией ранее использованного участка.

– В первых числах сентября был сделан забор воды из реки Калжыр, – говорит Р. Тураров. – Лабораторные исследования не выявили химических примесей. Загрязнение воды, её помутнение происходят за счёт донного осадка в реке.

Как разъяснил эколог, работа комплексного агрегата – драги сопряжена с использованием воды для промывки золотосодержащего грунта. Отработанная загрязнённая вода сбрасывается в реку, где и оседают её примеси. За время работы прииска они сформировали целый слой на дне реки. Поэтому, чтобы происходила первичная очистка воды, старатели соорудили на реке нечто вроде бассейнов. Для этого реку перегородили в нескольких местах. В этих бассейнах должен был скапливаться донный слой. Однако он всё же был поднят и увлечён водным потоком вниз по течению. Поэтому произошло загрязнение и помутнение воды. Что и вызвало возмущение жителей Калжыра.

В акимате Калжырского сельского округа состоялась встреча экологов, специалистов других профильных ведомств и прокуратуры с жителями села, а также представителем старательской артели. Начало собрания было отмечено всплеском эмоций, однако затем разговор перешёл в более спокойное деловое русло. В итоге, стороны пришли к консенсусу.

Старатели обязаны провести полную рекультивацию русла реки Калжыр. Сооружённые на ней дамбы должны быть снесены. Это требование от Иртышской бассейновой инспекции по регулированию и охране водных ресурсов. В свою очередь, Департамент экологии области требует от золотодобытчиков прекращения загрязнения реки. Они должны будут разработать экологический проект, включающий лесовосстановление в полном объёме. И откачать донные отложения, возникшие в результате разработки прииска.

Между тем, по информации экологов, в нижнем течении реки Калжыр есть ещё одна старательская артель. Её деятельность также будет проверена прокуратурой и природоохранной полицией. После Калжыра межведомственная инспекторская группа направилась в Абайский сельский округ района, где тоже ведётся золотодобыча.

В общем, у профильных ведомств работы, связанной с деятельностью старательских артелей на территории района, хватает с избытком. Хочется верить, что она принесёт результаты, в этой сфере восторжествует законность, и природа будет надёжно защищена.

Рысбек Жантыкеев

Фото предоставлено Департаментом экологии по ВКО

Курчумский район