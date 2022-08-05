Кто может получить АСП

Подскажите, кто имеет право на получение адресной социальной помощи из государственного бюджета?

Алия Нурланова, Уланский район

Гражданам, чей среднедушевой доход на каждого члена семьи составляет ниже 70 процентов от регионального прожиточного минимума, выплачивается адресная социальная помощь.

Кроме того, в рамках реализации нового механизма оказания АСП во всех регионах страны ведётся работа по обеспечению детей дошкольного возраста из малообеспеченных семей гарантированным социальным пакетом.

По сообщению пресс-службы Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, на 1 июля 2022 года 154,9 тысячи детей из числа получателей АСП в возрасте от одного года до шести лет назначен ГСП в виде наборов продуктов и бытовой химии.

Напомним, в связи с действием режима ЧП в январе текущего года гражданам, получавшим адресную социальную помощь в 4 квартале 2021 года, выплаты были автоматически пролонгированы на 1 квартал 2022 года. При этом для новых получателей была реализована возможность подачи заявлений на назначение адресной соцпомощи через портал Электронного правительства.

В настоящее время казахстанцы могут подать заявление на назначение АСП, обратившись в центр занятости населения по месту жительства, а также посредством портала электронного правительства.

Добавим, по состоянию на 1 июля 2022 года адресная социальная помощь назначена 592,3 тыс. человек из 115,3 тысячи семей. В текущем году на эти цели из бюджета выделено 83,8 млрд тенге.