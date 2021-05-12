Кто, кто в зоопарке живёт?

Пятнистые оленята, альпийские козлята, ослик Малыш… в зоопарке Усть-Каменогорска в этом году настоящий беби-бум.

Весна этого года запомнится сотрудникам зоопарка Левобережного комплекса Восточно-Казахстанского областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника большим пополнением в семействах их подопечных. В вольерах родились трое козлят альпийской и два барашка казахской курдючной породы, телёнок, три пятнистых оленёнка, ослик.

Есть новости и в пернатом королевстве – волнистые попугаи дали потомство. Как отметили сотрудники, на этом прибавление в зверинце не закончится. Здесь ждут приплод у пони, пятнистых оленей и маралов. Про птиц говорить рано. У них только начинается сезон ухаживаний.

Уже появившиеся на свет малыши-животные и молодая птица чувствуют себя отлично, пока они находятся вместе со своими матерями, по мере необходимости их переведут в отдельный вольер. Однако уже сейчас братья наши меньшие готовы к приёму гостей. Отметим, что практически все подопечные зоопарка уже переведены в летние вольеры, кроме попугаев. Из-за низкой температуры ночью пернатые пока остаются в зимниках.

– Волнистых попугаев мы считаем нашей гордостью, – поделилась биолог отдела фауны края музея-заповедника Юлия Павленко. – Они создают вокруг себя оживление, в хорошем смысле слова – ажиотаж.

Любимцем публики стал месячный ослик Малыш. К слову, в зоопарке ждут появления на свет ещё одного – Иа. Малыш же с удовольствием готов пообщаться с посетителями, но только если рядом мама, от которой он не отходит ни на шаг.

Пока одни животные стали родителями, другие – обзавелись новыми соседями. Буквально на днях в зверинце появился орловский рысак. Эта порода известна ещё с XVIII века – её вывел граф Алексей Орлов. Отсюда и название.

– Орловские рысаки – грациозные животные с пышной гривой и хвостом, – отметила Юлия Павленко. – Они обладают высокой выносливостью и могут ходить как в упряжке, так и под всадником, а также перевозить грузы.

О том, какие ещё изменения произошли в зоопарке Левобережного комплекса музея-заповедника и кто там появился, жители и гости города могут с лёгкостью узнать, посетив его.

Напомним, что полюбоваться животными можно с 10:00 до 17:00 ежедневно, кроме понедельника. Главное при этом – соблюдать масочный режим, социальную дистанцию и внутренние правила зоопарка.

Татьяна Кравченко

Фото Ануара Тюлюбаева