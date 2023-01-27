Кто бы мог подумать!

Сколько весит экипировка пожарного? Какую температуру способен выдержать костюм спасателя? Почему пожарные не носят бороды и не чистят сапоги? Сотрудники Службы пожаротушения ДЧС ВКО поделились необычными фактами из своей профессиональной жизни.

Работа огнеборцев входит в список самых рискованных профессий. Но обыватели зачастую мало знают о ней.

Чтобы исправить это, в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО собрали самые интересные факты о работе пожарных. Информацию из первых уст предоставили сотрудники Службы пожаротушения ДЧС ВКО.

В большинстве случаев пожарные работают по схеме «сутки через трое». Если происходит какая-то чрезвычайная ситуация, то они могут трудиться без перерыва.

Вес имеет значение

Для изготовления обмундирования огнеборцев используется специальная ткань, которая способна выдерживать температуру до 150°С. Кроме этого, она защищает от воздействия концентрированных кислот и щелочей. Благодаря такой экипировке пожарные могут спасать людей из горящих домов.

– Работа не только опасная, но и тяжёлая в прямом смысле этого слова, – отмечают специалисты ДЧС. – Пожарным приходится носить на себе до 30 килограммов – именно столько весит костюм сотрудника спасательного отряда. Поэтому для работы подходят только физически подготовленные люди.

Дорога каждая секунда

Когда поступает сигнал о пожаре, есть всего 60 секунд, чтобы пожарные успели надеть форму и выехать к месту происшествия.

– Для этого спасатели по-особому складывают своё обмундирование, – поясняют в ДЧС. – Например, куртку предварительно выворачивают, а каску, штаны и пожарный пояс укладывают в определённом порядке.

Сквозь дым и пепел

В фильмах о работе пожарных показывают, как они легко передвигаются по горящему зданию и находят пострадавших или выход, но в реальной жизни всё наоборот.

– В горящем доме из-за дыма совсем ничего не видно, а из-за громкого треска пламени ничего не слышно, даже кричащих людей, – констатируют спасатели. – В таких ситуациях пожарному ни в коем случае нельзя снимать маску, иначе можно задохнуться. Поэтому передвигаются спасатели в горящих помещениях практически на ощупь.

Водный баланс

В стандартной пожарной машине находится цистерна, в которую вмещается пять тонн воды. Если подключён только один рукав, то этот объём израсходуется за семь-десять минут. У каждой машины есть специальный насос, предназначенный для быстрого восполнения запасов жидкости. Он может быть подключён к гидранту или же настроен на забор воды из открытого водоёма.

Бороду – сбрить

Никогда не увидишь на службе бородатого или нестриженого пожарного. По правилам должна быть короткая стрижка, чтобы было удобно и безопасно работать.

– Профессия пожарного в нашей стране сугубо мужская. Женщины могут работать в пожарной части только диспетчерами, – подчеркнули в ДЧС.

Есть такая примета…

Пожарные верят в приметы и до конца смены не чистят сапоги, чтобы тем самым «не спровоцировать» очередной вызов. А уходя со смены, спасатели ничего не говорят и не желают друг другу, чтобы избежать вероятности возникновения пожаров.

– Ещё новичков и пенсионеров службы обязательно обливают водой из пожарных стволов, чтобы принять либо проводить со службы, – рассказали в ДЧС.

Кошка застряла в лифте? Выезжаем!

Работа пожарных бригад более обширна, чем многие думают.

– Спасаем людей, оказавшихся в разных сложных ситуациях. Если человек застрял в лифте или оказался под завалами, – перечисляют спасатели. – Оказываем помощь при ДТП. Нередко спасатели выезжают на вызовы, чтобы выручить попавших в беду животных: собак, кошек, коров, птиц, а иногда и ежей.

Ну и напоследок: сотрудники служб пожаротушения признались, что очень не любят, когда их называют пожарниками, ведь это означает – погорелец или поджигатель. Это совершенно неприменимо по отношению к тем, кто прикладывает все силы и рискует жизнью именно в борьбе с огнём.

Лилия Дроздова

Фото пресс-службы ДЧС ВКО