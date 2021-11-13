Крыша над головой

Всего в текущем году по ВКО строится 1,4 млн кв. м. жилья на 280 млрд тенге. Из них будут введены 647 тыс. кв. м.

Как подчеркнул аким Восточно-Казахстанской области в ходе брифинга в СЦК, разработан и внедрён механизм строительства коммерческого жилья за счёт привлечения частных инвестиций.

– Застройщиками ведётся строительство 86 коммерческих домов на 450,6 тыс. кв. м. объёмом инвестиций 104 млрд тенге. Для этого им предоставлены проекты и земельные участки с инженерной инфраструктурой, – отметил Даниал Ахметов.

Реализуется региональная программа «Одноэтажный Восток», в рамках которой за счёт государственных средств подводятся инженерные коммуникации к районам индивидуальной жилой застройки.

В текущем году значительно увеличены темпы строительства индивидуального жилья частными инвесторами. Ими строится 744 одноэтажных дома на 15,4 млрд тенге.

Выкуп 206 домов на пять млрд тенге, построенных за счёт частных инвестиций, для многодетных матерей и социально уязвимых семей, стоящих в очереди, является главным инструментом программы, позволяющим снизить очередность на жильё.