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Крылья района окрепнут в полёте

22.03.2023
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Фото Аяужан Утеулиновой

В ноябре прошлого года в Уланском районе прошёл необычный праздник «Қансонар-2022» с участием известных и опытных беркутчи из самых разных стран мира, где сильны традиции приручения ловчих птиц и проведения зрелищных состязаний.

Пожалуй, подобное незабываемое и яркое событие стало ещё одним достойным аккордом в жизни и деятельности Уланского района на протяжении всего напряжённого и на редкость плодотворного трудового 2022 года. В чём же притягательность поистине народного вида спорта, который предполагает взаимодействие человека с беркутом, и достигается оно годами кропотливого труда, умением подобрать ключи к живой природе и вольным существам, взаимно и гармонично сосуществовать под общим небом?

Наверное, именно в том, что гордая и сильная птица олицетворяет свободный дух жителей Уланского района, являющихся потомками давних и нынешних героев. В их числе Касым Кайсенов, Тулеген Тохтаров, Изгутты Айтыков, Степан Борозенец и многие другие знаменитые земляки, прославившиеся на поле боя и в мирном труде. Не нужно забывать, что распростёртые крылья на небесном фоне Государственного флага несут на себе священный шанырак, как символ общего дома для  казахстанского народа. И в этом тоже кроется особый смысл и потаённый знак.

Значимые даты

В январе исполнилось 95 лет со дня образования района, и есть ещё несколько юбилейных и памятных дат как в его истории, так и в биографиях легендарных земляков. С чем же подошли к таким значимым датам жители Уланского района, какие цели и задачи ставят перед собой в текущем году?

Об этом и многом другом рассказал на брифинге в региональной службе коммуникаций ВКО аким Уланского района Ренат Курмамбаев. Основной темой встречи с журналистами стали результаты социально-экономического развития в 2022 году, цели и задачи на текущий 2023 год, а также на отдалённую перспективу.

– По основным показателям социально-экономического развития за прошлый 2022 год наблюдается положительная динамика, – говорит аким района. – Объём промышленного производства достиг уровня 38,8 млрд тенге, с ростом на 28 процентов по сравнению с тем же периодом предыдущего 2021 года.

По его информации, валовая продукция сельского хозяйства составила 82,5 млрд тенге с ростом на 29,8 процента. В целом привлечено 32,2 млрд тенге инвестиций в основной капитал, а здесь показатель роста ещё заметнее и составляет 61,8 процента. Позитивная динамика также зафиксирована в строительном секторе. В частности, объём строительных работ достиг 16,4 млрд тенге с ростом на 99 процентов. По официальным данным, введено в эксплуатацию 13,9 тыс. кв. метров жилья также с ростом на 66,9 процента. Делаются шаги вперёд в плане увеличения объёма розничного товарооборота, соответствующий показатель составил 13,2 млрд тенге с ростом на 15,9 процента. Между тем количество действующих в районе субъектов малого и среднего предпринимательства составило 2475 единиц, в этой важной сфере экономики рост отмечается на уровне 10,9 процента, или на 243 единицы.

Новые школы

Если говорить о самых свежих событиях, то совсем недавно в административном центре Уланского района построена новая школа на 320 мест с государственным языком обучения. В торжественной церемонии её открытия принял участие аким области Даниал Ахметов, который подчеркнул, что развитию сельских территорий в Восточном Казахстане уделяется большое внимание. Со стороны руководства региона делается всё, чтобы новые учебные заведения в городе и селе ничем не отличались друг от друга, вполне соответствовали самым высоким стандартам, а также требованиям, предъявляемым жизнью.

Прежде в посёлке Касыма Кайсенова действующая школа была перегружена, при проектной мощности 600 мест её посещало более 1000 учеников, а это сказывалось на качестве обучения. Однако чтобы окончательно снять проблему, аким области поставил задачу перед руководством района определиться с дислокацией ещё одного современного очага образования на 600 мест. Школа будет построена в рамках поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева и по проекту «Комфортная школа», оснащённой по последнему слову техники.

Роль медицины

Необходимость укрепления социально-культурной инфраструктуры, как отмечают в акимате района, вызвана потребностью населения в качественном медицинском обслуживании. В нынешнем году в районном центре начнётся строительство новой поликлиники, рассчитанной на 150 посещений в смену. Её тоже планируется возвести «под ключ» и оснастить самым современным оборудованием для диагностики и лечения пациентов.

В прошлом году для медучреждений Уланского района в целом закуплено 34 единицы оборудования на общую сумму 159 млн тенге.

На брифинге аким района отметил, что помимо медицинских учреждений в административном центре большое внимание уделяется объектам здравоохранения и в других населённых пунктах.

– Проведён текущий ремонт системы отопления с заменой котла в котельной, входной группы районной больницы в селе Таврическое, – сообщил Ренат Курмамбаев, – а также ремонт здания врачебной амбулатории в Герасимовке, здания фельдшерско-акушерского пункта (ФАПа) в селе Мамай батыр.

Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт врачебных амбулаторий в сёлах Герасимовка на 156,2 млн тенге и Айыртау на 131,2 млн тенге, а также районной больницы в селе Таврическое на общую сумму 633,8 млн тенге.

В текущем году работа в этом направлении будет продолжена. Как уже говорилось, планируется начало строитель-
ства поликлиники на 150 посещений в смену в посёлке Касыма Кайсенова общей стоимостью 2,6 млрд тенге. Кроме того, в пяти сёлах – Желдыозек, Отрадное, Макеевка, Казачье, Сарыозек – планируется построить медицинские пункты стоимостью 162,8 млн тенге каждый.

Кадры в цене

Добавим, что обычно в сельской местности остро стоит вопрос с подготовленными кадрами, созданием им необходимых социально-бытовых условий.

– Продолжается работа по привлечению специалистов с медицинским образованием, – сообщил аким района. – В прошлом году в Уланский район прибыли три врача, а также 20 медицинских работников среднего звена в сёла Таврическое, Герасимовка, посёлок Касыма Кайсенова и другие. Повышение своей квалификации на специальных курсах прошли 15 врачей и 18 медсестёр. За счёт собственных средств районной больницы ведётся обучение в резидентуре по офтальмологии у известных врачей, обладающих соответствующими компетенциями.

По официальным сведениям, 13 медиков получили бюджетный кредит на приобретение необходимого жилья в рамках действующей адресной программы «С дипломом в село» на общую сумму 58,4 млн тенге.

Овладение дополнительными компетенциями в 2023 году путём повышения квалификации имеющегося персонала в дальнейшем для улучшения качества предоставляемых медицинских услуг планируется через обучение 22 врачей и 23 медицинских работников среднего звена.

Нет мелочей

В любом деле, тем более в медицине, не бывает мелочей. Для повышения качества предоставляемых медицинских услуг требуется дальнейшее укрепление материально-технической базы сельских медучреждений. В частности, это приобретение аппарата флюорографии, а также оборудования для суточного мониторирования ЭКГ, дополнительных датчиков для УЗИ-аппарата, разработка проектно-сметной документации (ПСД) на капитальный ремонт врачебной амбулатории в посёлке Асубулак, проведение текущего ремонта такого же объекта в селе Привольное. Опять же всегда актуально привлечение специалистов, таких как оториноларинголог, акушер-гинеколог, медицинских работников среднего звена.

Позиция акимата Уланского района состоит в том, что комфортные условия для жизни, учёбы и труда необходимо создавать в каждом населённом пункте. Но особенно это касается двух бывших районных центров – сёл Бозанбай и Таврическое, развитие которых находится под контролем руководства области. Качество жизни людей на селе должно напрямую зависеть не от наличия статуса административного центра, а от развития инфраструктуры, равного доступа к государственным и другим услугам. Эта тема будет продолжена в последующих номерах «Рудного Алтая».

Таир Сапаргалиев

Фото Аяужан Утеулиновой

22.03.2023
787

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