Крутили педали – заслужили медали

В Усть-Каменогорске состоялась официальная церемония закрытия традиционной многодневной велосипедной гонки «Школьник Казахстана-2021». Её участники обычно сравнивают местные велосипедные трассы с лучшими гоночными маршрутами Италии, которые оставляют неизгладимые впечатления.

Об этом говорили после финиша гонщики Казахстана, которые в течение нескольких дней вели борьбу в самых разных условиях. На равнине, в горах и в любую погоду – дождь, жару, холод, ветер, когда под колёсами мокрый или плавящийся асфальт, жажда, упадок сил и прилив энергии, второе дыхание и воля к победе.

В нынешнем году велогонка проводилась в 51-й раз и в ней приняли участие 130 юных спортсменов, которые представляли команды из разных регионов и городов РК. В частности, приехали сильные команды из Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Алматинской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской, Северо-Казахстанской, Жамбылской областей, а также им составила компанию велокоманда Восточного Казахстана, как хозяйка проводимых республиканских соревнований.

Организаторами турнира выступили Национальный научно-практический центр физической культуры МОН РК, РОО «Казахстанская федерация велосипедного спорта», акимат Восточно-Казахстанской области, а также управление образования Восточного Казахстана.

На церемонии открытия официальные лица отметили, что спортивное событие проходит в рамках празднования 30-летия Независимости Республики Казахстан. Добавим, что велогонщики вносят весомый вклад в её укрепление. К примеру, именно Александр Винокуров стал олимпийским чемпионом в велосипедных гонках на Олимпийских играх – 2012 в Лондоне.

Примечательно, что тогда золотую медаль завоевала в тройном прыжке Ольга Рыпакова, в честь которой назван современный легкоатлетический комплекс. Он расположен прямо через дорогу от парка «Нұрлы Жол», где проходила церемония награждения победителей велогонки в Восточном Казахстане.

Гоночная трасса, по словам специалистов, является очень сложной. Кроме того, о высоком статусе подобных соревнований свидетельствует такой факт. По результатам «Школьник Казахстана – 2021» состоится отбор на чемпионат мира, который согласно календарю пройдёт в Бельгии. Об этом напомнил заслуженный тренер РК Рашид Хакимов.

Представитель Национального научно-практического центра физической культуры МОН РК Мира Мухамадиева поздравила участников велогонки с успешным финишем и пожелала больших дальнейших спортивных достижений.

– Ещё хочу обязательно отметить высокий уровень организации соревнований, – сказала Мира Мухамадиева в интервью «Рудному Алтаю». – На всём протяжении гонок автомобили сопровождения дорожной полиции создали для гонщиков прекрасные условия для упорной борьбы, не было никаких задержек и препятствий на автотрассах. Во многом благодаря усилиям организаторов по итогам всех этапов участники избежали серьёзных падений или травм. Безопасность и здоровье, в конечном счёте, важнее всего.

Затем началась официальная церемония награждения победителей и призёров велогонки. В ней принял участие чемпион мира и Азии по велотреку Алексей Лялько, также другие известные личности – заслуженные тренеры, гости.

Первое общекомандное место заняла перспективная дружина молодых гонщиков из Талгара Алматинской области. На втором месте расположилась команда Северо-Казахстанской области. На третьей ступеньке пьедестала оказалась по праву команда города Нур-Султан. Всем им вручены почётные грамоты, медали разных достоинств и кубки, одновременно награды вручены за победы в личном зачёте. Активным гонщиком признан Андрей Ремхе из команды Талгара Алматинской области. Он уже успешно выступает на международном уровне и занимает на сегодня высокое второе место в мировой классификации велогонщиков.

Подведены итоги и состоялось награждение гонщиков по итогам различных этапов и отдельным номинациям. В частности, лучшим молодым гонщиком признан Алдияр Хасенов из команды Усть-Каменогорска. Надо отметить, что в генеральной классификации он занял почётное 16-е место, опередив многих опытных соперников. По словам его тренера Ерхата Жумагалиева, молодой гонщик имеет большой потенциал роста, повышения своего мастерства. Он намного моложе участников соревнований и способен в ближайшем будущем громко заявить о себе как сильный спортсмен, которому по силам спортивные вершины.

Меир Токобаев

Фото Ануара Тюлюбаева