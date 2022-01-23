Правопорядок

Крупный улов

23.01.2022
603

Житель Курчумского района незаконно выловил почти 130 килограммов рыбы.

Факт незаконной добычи рыбы на территории особо охраняемой природной территории – озере Маркаколь был выявлен при проведении рейдовых мероприятий инспекторами природоохранной полиции Курчумского РОП совместно с сотрудниками РГУ «Маркакольский государственный природный заповедник».

В ходе осмотра сарая жителя района было обнаружено и изъято 86 рыб породы ленок. Общий вес – 127,15 килограмма. Сумма ущерба составила более 600 тысяч тенге.

По информации Департамента полиции ВКО, на данный момент в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 335 ч. 3 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений».

Гульжан Естаева

Курчумский район

 

 

23.01.2022
603

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