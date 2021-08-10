Крупные проекты, необходимые селу

В начале года Глава государства Касым-Жомарт Токаев сказал, что во время празднования 30-летия Независимости РК нельзя допускать суеты и расточительства, каждое мероприятие должно быть связано с конкретными шагами, которые принесут пользу стране. Такой взвешенный подход к делу поддерживают и на родине Абая.

С точки зрения истории, 30 лет – это небольшой срок. Тем не менее, за короткое время в Абайском районе, как и по всей стране, произошли разительные перемены. Только за прошлый год в рамках празднования юбилея великого земляка была проделана огромная работа, призванная улучшить социальное положение населения. Позитивные изменения порадуют местных жителей и в этом году.

Юбилейный год для абайцев начался с открытия мечети «Құнанбай қажы» в селе Караул. Также свои двери распахнули мечеть «Байтөлек қажы» в Кундызды и катымхана «Бөкенші баба» в Карауле.

Как сообщил аким Абайского района Нуржан Абдыкаримов, в текущем году планируется открытие мечетей «Мотыш баба» в Саржале, «Ералы баба» в Каскабулаке и «Кеңгірбай би» в одноимённом селе.

– В районном центре проведён средний ремонт дорог улиц Абая и Ералы. Благоустройство осуществлено в соответствии с современными требованиями, – поделился Нуржан Абдыкаримов.

В честь 30-летия Независимости Республики Казахстан в районе планируют завершить работу по двум крупным проектам. Один из них – реконструкция водопровода в селе Караул, который не ремонтировался с 1976 года. Отметим, реконструкция была начата в прошлом году при поддержке акима области Даниала Ахметова. Работы находятся на стадии завершения.

Второе важное событие – завершение строительства детского сада на 120 мест в селе Саржал в рамках акции «Туған жерге тағзым». Это в свою очередь позволит создать новые рабочие места и сократить очереди в детские сады на селе. Строительство будет завершено в августе-сентябре.

Кроме того, в рамках программы «Ауыл – ел бесігі» планируется провести средний ремонт и установить уличное освещение на улицах Мотыш баба и Ж. Екибаева в селе Саржал.

– Главное требование нынешнего времени – тесное взаимодействие с населением и максимальное участие в решении их проблемных вопросов. Только тогда наша работа даст положительный результат, – говорит аким района. – Так, в целях дальнейшего укрепления обратной связи между государством и населением в соответствии с концепцией «Слышащего государства» в сёлах Кокбай и Саржал появятся фронт-офисы «Открытый акимат».

Вместе с тем в плане мероприятий по празднованию юбилея приоритет отдаётся популяризации трудов выдающихся личностей, оставивших неизгладимый след в истории нации.

К примеру, к 175-летию известного поэта-импровизатора будет проводиться круглый стол «Наследие Жамбыла Жабаева и казахские духовные ценности», а к 90-летию Мукагали Макатаева – поэтический вечер «Соғады жүрек». Также планируют провести открытый областной турнир по қазақ күресі, посвящённый 150-летию легендарного палуана Кажымукана Мунайтпасова и памяти мастера спорта СССР М. Оразбекова, презентацию книги Даулета Сейсенова «Ер қазақ» об абаеведе Каюме Мухамедханове.

– В планах – провести и историко-познавательную выставку «Сынақтан қалған сызаттар», посвящённую 30-летию закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона, – сказал Нуржан Абдыкаримов.

На районном уровне отмечаются и другие значимые даты – 160-летие со дня рождения поэта, ученика Абая Кокбая Жанатайулы и 120-летие писателя, поэта, фольклориста Шакира Абенова.

Гульжан Естаева

Фото ОВП Абайского района

Абайский район