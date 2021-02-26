Крупные проекты и малый бизнес

В Карту поддержки предпринимательства до 2025 года вошли 38 проектов из Восточного Казахстана с объёмом инвестиций в 667,5 млрд тенге и созданием 11,3 тыс. новых рабочих мест.

Об этом стало известно в ходе отчётной встречи акима области Даниала Ахметова с населением.

В 2020 году уже введены 5 проектов на 37,5 млрд тенге.

– Следуя задачам, поставленным Главой государства Касым-Жомартом Токаевым, мы, используя имеющийся потенциал, продолжаем работать над усилением конкурентных преимуществ реального сектора. Наиболее значимым стало строительство Завода по производству тепловыделяющих сборок для АЭС, производительностью 200 тонн урана в год. Проект ориентирован на рынок Азии, в частности на Китай. В 2021 году планируется реализовать 14 инвестиционных проектов Карты на 498 млрд тенге с созданием более 3 тыс. рабочих мест, – отметил глава региона.

В стадии реализации находится проект расширения перерабатывающих мощностей Актогайского ГОКа ТОО «KAZ Minerals Aktogay» с созданием 700 рабочих мест.

Приоритетное внимание в регионе уделяется малому и среднему бизнесу. За 2020 год поступления платежей в бюджет от МСБ увеличились на 119 %, объёмы инвестиций в основной капитал – на 136 %.

Стоит отметить, что в рамках региональной программы льготного кредитования «Ақ ниет» профинансировано 154 проекта на 7,2 млрд тенге. По программе «Экономика простых вещей» профинансировано 242 проекта на 43 млрд тенге.

– В наших планах продолжить работу по привлечению новых проектов, особенно в таких отраслях как производство продуктов питания и лёгкой промышленности, строительных и конструкционных материалов, машиностроения. Поручаю заместителю Шакарыму Буктугутову, Управлению предпринимательства и индустриально-инновационного развития, акимам городов и районов обеспечить рост объёмов несырьевого экспорта, долю малого и среднего предпринимательства в ВРП не менее 16 %; а также сохранить темпы роста в производстве обрабатывающей промышленности, – сказал глава региона Даниал Ахметов.