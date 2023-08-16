Круглосуточный режим

С начала этого года сотрудники Восточно-Казахстанского филиала Центра медицины катастроф МЧС РК совершили свыше трёхсот выездов на различные чрезвычайные ситуации.

Отметим, что в региональном Центре медицины катастроф работают 13 врачей и 19 сотрудников среднего медперсонала. В случае возникновения какого-либо происшествия они выезжают на место и оказывают необходимую помощь пострадавшим, а также отрабатывают самообращения местных жителей.

Для оказания экстренной помощи при дорожно-транспортных происшествиях на дорогах региона работают трассовые медико-социальные пункты. Один из них расположен на автодороге Усть-Каменогорск – Семей, в селе Привольное.

Специалисты работают в круглосуточном режиме. В смене дежурят пять человек: врач, фельдшер, фельдшер-диспетчер и два санитара-спасателя. Для проведения экстренной помощи пункт оснащён реанимобилем, где есть специальное оборудование.

– Также мы оказываем помощь жителям при самообращении, – пояснил врач Бакболат Азаматов. – Чаще всего при бытовых травмах, повышенном давлении. В практике встречались случаи извлечения инородного тела, а также оказание помощи при родах. Однажды автобус с пассажирами оказался в снежном заносе, тогда пришлось организовать обогрев граждан, акимат помог с питанием. В нашем ТМСП есть всё необходимое: аварийно-спасательные инструменты, чтобы «разжимать» автомобили, если нужно извлечь пострадавшего, специальное медицинское оборудование, в том числе для проведения реанимации.

Александра Исаева