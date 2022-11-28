Кроссворды, комиксы и игры

В Восточно-Казахстанской области объявили творческий конкурс, посвящённый 75-летию со дня рождения детского писателя Марата Кабанбаева.

Марат Кабанбаев родился в Зайсанском районе. Его творчество хорошо известно юным и взрослым читателям не только нашего региона, но и всей республики. Писатель становился лауреатом премии имени М. Ауэзова Союза писателей Казахстана за 1988 год. В 1990 году он получил Почётный диплом имени Х.-К. Андерсена – главную международную премию за достижения в области детской литературы.

На востоке страны к литературному наследию Марата Кабанбаева относятся с большим уважением и любовью. На днях Центральная библиотека имени Оралхана Бокея в Усть-Каменогорске объявила областной творческий конкурс, посвящённый юбилею писателя. К участию в нём допускаются школьники в возрасте 7-17 лет.

На конкурс принимаются творческие работы на казахском и русском языках. Это могут быть видеоролики, игры, анимации, комиксы, кроссворды, интерактивные онлайн-игры (learningapps.org, genial.ly, wordwall.net, actionbound), буктрейлеры и иллюстрации, созданные по мотивам произведений М. Кабанбаева или представляющие его жизненный путь и литературные достижения.

Конкурсантам необходимо опубликовать свою работу в социальных сетях с хэштегами #MaratKabanbay75baikau, #bokeykitaphanasy и прислать ссылку на почту ukcbs@mail.ru вместе с заявкой на участие. Не забыть придумать название для своего творческого проекта, указав, какому именно произведению писателя он посвящается. Подробнее с положением конкурса можно ознакомиться на сайте библиотеки.

– Организовали этот конкурс в первую очередь для популяризации литературного наследия известного детского писателя-земляка Марата Кабанбаева. Также нам хотелось бы привлечь внимание подрастающего поколения к чтению книг и изучению творчества лучших отечественных писателей, мотивировать их к созданию собственных творческих работ с использованием мультимедийных средств коммуникаций и цифровых технологий, – рассказала заместитель директора Центральной библиотеки им. О. Бокея Жанат Жиенбекова.

Творческий конкурс будет проводиться до 1 марта 2023 года. Работы, представленные позже этого срока, к участию не принимаются. 15 марта, накануне дня рождения писателя, состоится церемония награждения победителей. Лучшие работы будут опубликованы на сайте и страницах библиотеки в соцсетях.

Гульжан Естаева