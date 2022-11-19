Критическая точка пройдена

Отопительный сезон в Восточно-Казахстанской области в городах и населённых пунктах проходит в штатном режиме. Исключением остаётся Риддер, где действует режим ЧС техногенного характера местного масштаба.

О том, как идут ремонтно-восстановительные работы на «Риддер ТЭЦ», шла речь на специальном выездном совещании под председательством акима ВКО Даниала Ахметова.

Напомним, в Риддере уже вторую неделю работает в круглосуточном режиме оперативный штаб по ликвидации ЧС под председательством акима области Даниала Ахметова.

– Отмечу сразу, что руководство теплоисточника не предпринимало никаких мер по ликвидации аварийной ситуации. На сегодня специалистами штаба проработан ускоренный план аварийно-восстановительных работ на котлоагрегатах и детальный план мероприятий по восстановлению теплоснабжения города, – отметил глава региона.

Как сообщает оперативный штаб по ликвидации ЧС в Риддере, по состоянию на 17 ноября 2022 года на ТЭЦ работают три котла. Котлоагрегаты выдают температуру подачи на этапе теплоцентрали более 60 градусов, что позволило в значительной степени поднять температуру в домах и квартирах горожан.

На ремонтно-восстановительных работах в круглосуточном режиме трудятся 130 человек – это рабочие, мастера и ведущие специалисты 13 подрядных организаций Восточно-Казахстанской области. Кроме того, на работы по эксплуатации котлов были дополнительно выделены 32 человека.

– Между всеми котлами распределены бригады, которые оперативно устраняют имеющиеся и возникающие проблемы. Идут ремонтные работы на котле высокого давления № 6, после испытаний он будет включён в теплосистему.

На это уйдет не более трёх дней. На 20, максимум, 21 ноября запланированы работы по растопке и запуску котлоагрегата № 4. Он был в плохом состоянии, и сейчас завершается целый комплекс ремонтно-восстановительных работ. Чуть больше времени потребуется на ремонт котла № 5, здесь проводятся работы по восстановлению электрокабельной линии, и ожидается поставка всего необходимого оборудования. Уверен, что до конца ноября этот котёл будет введён в работу, – подчеркнул Даниал Ахметов.

В данный момент на теплоцентрали бригадами усть-каменогорских предприятий проводятся работы по установке промышленной вентиляции и остеклению помещений ТЭЦ. Это необходимо сделать для обеспечения безопасности и штатной работы самого теплоисточника.

– В целом, за 10 дней напряжённой работы удалось привести в нормальное состояние ряд критических точек в системе теплоснабжения и работы ТЭЦ. Так, например, на сегодня полностью приведены в рабочее состояние багерная насосная станция и мазутохранилище, приведён в порядок тракт подачи угля. Сейчас ТЭЦ обеспечена необходимым объёмом топлива, – подытожил Даниал Ахметов.

По словам акима области, к 1 декабря все шесть котлов теплоэлектроцентрали Риддера должны быть в рабочем состоянии.

Авария на ТЭЦ выявила ещё ряд коммунальных и энергетических проблем, накопившихся в Риддере. Одна из них – изношенные электрические сети и постоянные аварии в системе электроснабжения. В ожидании тепла риддерцы использовали все обогревательные приборы, которые только смогли найти. Конечно, нагрузка на сети, далеко не новые, легла колоссальная. Отсюда периодические отключения электроснабжения города, для ликвидации которых были привлечены дополнительные 12 бригад АО «ОЭСК». Электрики и киповцы проводили ремонтно-восстановительные работы и переключения на аварийных электросетях. Бригады энергетиков несут круглосуточное дежурство на сетях электроснабжения и подстанциях.

Параллельно ведущие специалисты электросетевой компании совместно с членами оперативного штаба проработали алгоритм взаимодействия на случай увеличения энергопотребления населением.

На сегодняшний день на магистральных и внутриквартальных тепловых сетях Риддера обеспечена необходимая циркуляция. Чтобы не допустить несанкционированного дренирования теплоносителя, были специально сформированы четыре бригады для подворового обхода.

Как мы ранее сообщали, оперативным штабом составлен перечень необходимого оборудования, большая часть которого уже доставлена на станцию. В ближайшее время спецлаборатория проведёт анализ химического состава металла на всех котлоагрегатах «Риддер ТЭЦ».

– Отмечу, что руководство ТЭЦ не провело ремонт ни одного котлоагрегата, при этом в ежедневных отчётах АО «Kegoc» все они имели статус «в резерве». По данному факту Комитетом атомного и энергетического надзора и контроля рассматривается ответственность АО «Риддер ТЭЦ» за нарушение оперативной дисциплины, – проинформировал Даниал Ахметов.

Кроме того, контрольно-надзорными органами Восточно-Казахстанской области проводится анализ соблюдения АО «Риддер ТЭЦ» требований по пожарной и промышленной безопасности, санитарных условий и трудового законодательства.

– Должен честно сказать, что ситуация с 6 ноября напряжённая. И с момента начала работы оперативного штаба на «Риддер ТЭЦ» были зафиксированы семь отключений котлов. Однако критическая точка пройдена, работа продолжается. Режим ЧС в городе сохраняется. Ситуация находится на особом контроле, – подчеркнул аким Восточно-Казахстанской области.

Екатерина Гуляева