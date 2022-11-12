Критическая отметка пройдена

Ещё одна нештатная ситуация произошла в Риддере в ночь с 9 на 10 ноября. Котёл высокого давления № 6 был остановлен в результате выхода из строя оборудования. Однако на сегодняшний день ремонтные работы завершены, котёл запустили на растопку.

– Багерная теплоцентраль работает в штатном режиме. На котле № 6 авария устранена. Проведены гидравлические испытания. И в 8 часов начата растопка котлоагрегата. В ближайшие часы котёл будет включён в сеть и начнётся теплоподача.

Энергопотребление по городу составляет 9 МВт (до этого было от 12 до 19 МВт). Это говорит о том, что температурный режим в домах восстанавливается, и жители стали меньше пользоваться электроприборами, – сообщает штаб по ликвидации ЧС в Риддере под председательством акима ВКО Даниала Ахметова.

По словам главы региона, параллельно с ремонтом котлов №№ 1, 2, 3 и 6 специалисты провели обследование и составили перечень восстановительных работ для ремонта котлов №№ 4 и 5. Уже сейчас для их ремонта на ТЭЦ в Риддере пришло необходимое оборудование.

– К 15 ноября мы должны завершить замену кабельно-проводниковой продукции котла № 4. К этому времени должно быть подготовлено управление этим котлом. Таким образом, между 15 и 17 ноября должны будут завершиться основные строительно-монтажные работы по этому котлу, что в целом придаст более устойчивую работу всей ТЭЦ, – отметил аким ВКО.

Для осуществления ремонтных работ на «Риддер ТЭЦ» в помощь коллективу теплоэлектроцентрали было привлечено дополнительно около 150 специалистов промышленных и энергетических компаний области. Все бригады продолжают работать в режиме 24/7.

Кроме того, 11 ноября была привлечена компания, профессионально занимающаяся системами вентиляции. По мнению акима области, штаб обязан не только ликвидировать аварию, приведшую к ЧС, но и создать надёжные и комфортные условия для работы сотрудников ТЭЦ.

– Конечно же, здесь очень много проблем. Совершенно не готово мазутохозяйство, и сегодня поставлены люди, которые должны провести первичную очистку. И только после этого начнутся работы по реанимации оборудования. Существуют проблемы по тракту подачи угля. Уже есть понимание, что нужно сделать и какую технику привлечь дополнительно. И это будет сделано вечером 11 ноября. В целом, первые серьёзные результаты, которые будут говорить о достижении стабильности, мы получим к 17-18 ноября. Сегодня уже удалось уйти от той критической ситуации, которую мы наблюдали 6 ноября. Первичная часть работ выполнена, – резюмировал итоги работ на вечер 11 ноября Даниал Ахметов.

Как сообщает Инфоцентр ВКО, потребителей волнует вопрос перерасчёта данных в результате некачественной подачи услуги теплоснабжающей организации. В Департаменте комитета по регулированию естественных монополий заявили, что требования потребителей вполне законны, тем более что многие люди оплачивают коммунальные услуги вперёд за несколько месяцев.

– Сейчас представители КСК и кондоминиумов фиксируют суммы недопоставки тепловой энергии, после чего эту информацию отправят в теплоснабжающую компанию. Если же на ТЭЦ откажутся, то мы сможем обратиться в департамент для защиты прав потребителей. По поводу наказания виновных в сложившейся ситуации – расследование ведут компетентные органы, в том числе и надзорные. Всё это время на ТЭЦ находился председатель комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК Сунгат Есимханов, – отметил аким Риддера Дмитрий Горьковой.

Глава региона отметил, что в ближайшие дни на станцию прибудет тяжёлая техника для отгрузки угля.

– Кроме того, мы пригласили компанию, которая проведёт диагностику вентиляционной системы. Также на станции работают представители трудовой инспекции и Департамента санитарно-эпидемиологического контроля области. Те котлоагрегаты, которые мы приведём в надлежащее состояние, будут находиться в резерве и подключаться при понижении температуры воздуха. Я побывал в домах риддерцев, почти везде уже тепло, а там, где температура ниже нормы, работают энергетики и представители КСК, – написал Даниал Ахметов на своей официальной странице в социальных сетях.

Екатерина Гуляева