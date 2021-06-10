Крестьянское хозяйство – фундамент села

В Большой международной энциклопедии «Лучшие люди» есть имена немногих наших соотечественников. Один из тех, кто удостоился этого высокого звания, – глава крестьянского хозяйства «Глубочанка» из села Прогресс Алексей Дель.

Энциклопедия «Лучшие люди» – это совместный проект бывших союзных республик, а теперь дружественных государств – Казахстана, России, Украины и Беларуси. В ней собраны имена людей, которые вносят неоценимый вклад в развитие и процветание своего государства.

Имя почётного гражданина Глубоковского района внесено в энциклопедию по рекомендации международного совета. Фермерское хозяйство, возглавляемое Алексеем Делем, на протяжении многих лет является флагманом агропромышленного комплекса региона и серьёзной производительной силой, вносящей существенный вклад в развитие аграрного сектора и социальной сферы сельского округа.

Твёрдый характер, практический опыт, грамотный подход позволили Алексею Егоровичу многого добиться в сельскохозяйственной отрасли. А его неравнодушие к проблемам родного села и особое внимание к нуждам местного населения заслуженно отмечено множеством наград.

За активную жизненную позицию и высокие производственные показатели сельский предприниматель в разные годы был награждён медалями «Ерен Енбегi Yшiн», «50 лет Целине». Также отмечен государственными наградами «Ұлт Данқы», «Меценат – Глубокое ауданының мақтанышы», «Глубокое ауданына 50 жыл», «Почётный гражданин Глубоковского района», «20 лет Независимости Республики Казахстан», «25 лет Независимости Республики Казахстан», «Бірлік Қазақстан Халық Асамблеясы».

Алексей Дель родился в Казахстане, в семье немцев, депортированных в начале 40-х годов прошлого столетия. Он с детства был приучен к крестьянскому труду. После окончания школы пробовал себя в качестве механика, инженера, позже возглавлял совхоз и районное управление сельского хозяйства.

В непростой для страны 1997 год аграрий решил создать собственное многоотраслевое хозяйство, которое сегодня – одно из крупнейших в Глубоковском районе. КХ «Глубочанка» специализируется на выращивании зерновых культур, подсолнечника. Сельхозугодий – более семи тысяч гектаров, из них почти пять тысяч га – пашни. Животноводство в хозяйстве идёт вровень с растениеводством – здесь занимаются разведением скота молочного и мясного направления, коневодством. На ферме содержатся 1 200 голов крупного рогатого скота и два десятка лошадей. Хозяйство имеет статус племенного по разведению коров симментальской породы.

Также сельхозпредприятием создана собственная линия по переработке семян подсолнечника на масло, цех по производству макаронных изделий, пекарня, которая обеспечивает сельчан свежим хлебом и булочками.

Ежегодно вместе с показателями урожайности и привесов в бизнес-плане Алексей Егорович предусматривает расходы на благоустройство улиц села, ремонт и расчистку дорог от снега, строительство моста, содержание местного клуба, детского сада, столовой и многое другое. Он также помогает сельской школе, ветеранам, пенсионерам, малообеспеченным семьям.

Для досуга сельской молодёжи создан игровой центр с бильярдными столами и игровыми автоматами, восстановлен стадион. Три года подряд в Глубоковском районе проводится осенний турнир по баскетболу на призы крестьянского хозяйства «Глубочанка». Одним словом, предприятие является примером социальной ответственности бизнеса, успешно развивая не только производство, но и социальную сферу на селе.

– Возрождение села, развитие сельского хозяйства я понимаю как основу процветания нашей страны и благосостояния народа, – отмечает сельский бизнесмен.

Алексей Егорович, конечно, не смог остаться равнодушным к трагедии, произошедшей в Риддере. В качестве помощи людям, пострадавшим от пожара, он пожертвовал миллион тенге.

Главной своей задачей он считает сохранение и приумножение потенциала родного края.

– В Казахстане жили мои родители, – говорит Алексей Дель, – здесь родился и вырос я, а также мои дети и внуки. Здесь мои корни. Поэтому делать всё зависящее от меня, чтобы моя малая родина процветала, а молодое поколение трудилось на земле, – моя святая обязанность.

Бахыт Сарсембаева

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Глубоковский район