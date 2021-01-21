В Восточно-Казахстанской области в крещенских купаниях приняли участие более 14 тысяч человек.

Для совершения обряда омовения на водоёмах региона было подготовлено 23 оборудованных места. Как сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области, наибольшая активность пришлась на период с 00:00 до 02:00. В этом году совершить обряд помимо взрослых пришло много детей.

Стоит отметить, что традиционные крещенские купания прошли со строгим соблюдением предписанных санитарно-эпидемиологических требований, в том числе социальной дистанции.

На каждом участке дежурили спасатели, полицейские и врачи Центра медицины катастроф, купание прошло без происшествий.

Добавим, что для обеспечения безопасности было задействовано более 150 спасателей и 28 единиц техники. Помимо этого – два плавательных средства, 45 медицинских работников и 20 единиц техники, 113 полицейских и 25 единиц техники.

Как отмечают спасатели, восточноказахстанцы к крещенским купаниям подошли ответственно: все находились в масках и соблюдали социальное дистанцирование.

Александра Исаева

Фото Тлеубека Шаяхмета