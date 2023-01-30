Крепкий цифровой союз

В Восточном Казахстане планируют открыть площадку для IT-разработчиков.

Крупнейший международный технопарк IT-стартапов в Центральной Азии AstanaHub намерен заключить договор о совместной работе со специалистами ВКТУ имени Д. Серикбаева. Филиал технопарка предоставит прогрессивной молодёжи возможность воплощать свои идеи в области цифрового развития.

Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева посетила управляющий директор по операционной деятельности AstanaHub Алина Абдрахманова. Целью визита стал проект взаимного сотрудничества, в рамках которого в вузе планируют открыть инновационную площадку для начинающих IT-разработчиков.

Будущие специалисты в области цифровых технологий получат возможность свободно работать и создавать новые концепции

IT-проектов. Аналогичные локации успешно функционируют в столице республики и зарекомендовали себя как эффективные места для зарождения инновационных идей.

– Хорошо было бы создать такую площадку, куда смогут приходить и молодые ребята, и уже практикующие специалисты, и в непринуждённой обстановке обсуждать свои идеи, разработки, обмениваться мнениями, делиться опытом и создавать что-то новое, – говорит Алина Абдрахманова.

На встрече также присутствовали председатель правления-ректор ВКТУ Сауле Рахметуллина, руководитель Управления цифровизации и архивов ВКО Рүстем Досқожа.

Делегацию ознакомили с материально-технической базой и возможностями университета. В частности, гостям продемонстрировали проекты учёных вуза, над которыми в настоящее время работают в научно-производственном комплексе Прототипирования и обработки материалов Центра превосходства «VERITAS» на базе ВКТУ.

– Уже сегодня специалисты лаборатории университета сотрудничают с Медицинским университетом Семей в области совершенствования импортных аналогов медицинского инструмента, – комментируют специалисты ВКТУ. – В частности, это изготовление имплантатов для применения в челюстно-лицевой хирургии и травматологии. Чтобы было понятно, технологии печати на 3D-принтере позволяют создать протезы, с помощью которых человеку, лишённому, например, полностью зубов, можно вернуть «голливудскую» улыбку. Либо неинвазивно провести сложные манипуляции при переломах большеберцовой кости.

Кроме того, в университете работают над проектом создания специального колеса, которое может применяться в сельском хозяйстве. Суть работы устройства – запрограммированная точечная подача удобрений к корням посевов, что может значительно увеличить урожайность.

Также гости посетили Центр компетенции в области виртуальной реальности. Сауле Рахметуллина отметила, что на сегодня ВКТУ является пилотным учебным заведением в проекте «Цифровой университет».

Алина Абдрахманова в свою очередь презентовала проект IT HUB-центра и рассказала о преимуществах подобных локаций для будущих IT-специалистов.

– Открытие филиала IT HUB в регионе объединит активное IT-сообщество, – рассказали в пресс-службе ВКТУ. – На базе филиала появятся региональные startup-инкубаторы, которые AstanaHub будет развивать совместно с ВКТУ. Это позволит сосредоточить сообщество заинтересованных в развитии технологического предпринимательства и человеческого капитала людей.

В завершение участники встречи подписали договор по организации и сопровождению образовательного курса технологического предпринимательства (Startup Academy).

– Ранее Глава государства в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2021 года поручил подготовить не менее 100 000 специалистов в сфере IT. Наш университет вместе с AstanaHub готов создать пространство, где молодёжь сможет реализовать свой творческий потенциал, – считают специалисты университета. – Кроме того, это прекрасная возможность создать новые рабочие места, развить бизнес и привлечь инвестиции в город.

AstanaHub – крупнейший международный технопарк IT-стартапов в Центральной Азии. В настоящее время технопарк насчитывает 1006 участников, 217 из которых – компании с зарубежным участием. Всего резиденты AstanaHub создали более 14 тысяч рабочих мест. В AstanaHub действуют образовательные программы, по которым уже окончили обучение более 18 950 человек, а по программам инкубации и акселерации – более двух тысяч человек. Здесь создаются условия для свободного развития казахстанских и зарубежных технологических компаний. Глобальная миссия AstanaHub – стать центром развития инновационных проектов, выпускать прорывные IT-компании, а также стать очагом для притяжения молодых и талантливых IT-специалистов со всего мира.

Лилия Дроздова

Фото пресс-службы ВКТУ