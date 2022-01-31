Выполняя поручения Президента

Крепкий иммунитет

31.01.2022
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Одним из главных приоритетов новой Концепции антикоррупционной политики страны станет развитие честного бизнеса.

В областном центре состоялось расширенное совещание по вопросам противодействия коррупции. В ходе встречи на региональном уровне детально обсуждён проект Концепции антикоррупционной политики РК.

Мероприятие прошло с участием акимов городов и районов области, руководителей государственных и правоохранительных органов, депутатов, представителей бизнеса, руководителей квазигосударственного сектора, представителей политических партий, этнокультурных объединений и общественности.

Руководитель антикоррупционной службы ВКО Ерлан Жалмагамбет отметил важные аспекты разрабатываемой Концепции антикоррупционной политики РК на 2022-2026 годы.

По его словам, новый стратегический документ нацелен на более комплексную и глубокую работу по искоренению предпосылок коррупции, где особая роль отведена изменению сознания и моральных устоев.

– Важно отметить, что в концепцию заложены предложения представителей гражданского общества и в том числе представителей бизнеса, – проинформировал Ерлан Жалмагамбет. – В стратегический документ включены их предложения, в частности, такие как сокращение доли госкомпаний в закупках, интеграция информационных систем, сокращение оснований для закупок из одного источника и другие рекомендации.

В ходе встречи с участниками обсуждены шесть блоков задач Концепции, включающих конкретные реформы и проекты. Среди них решение таких задач как, формирование нетерпимости к коррупции, противодействие корпоративной коррупции через добропорядочность бизнеса, совершенствование мер по обеспечению неотвратимости ответственности, усиление роли гражданского общества в противодействии коррупции, мониторинг антикоррупционной политики, совершенствование деятельности уполномоченного органа.

– Наша цель – формирование общества с крепким антикоррупционным иммунитетом, – отметил глава антикоррупционного департамента. – Будут созданы такие условия, когда коррупция станет материально невыгодной для всех.

Кроме этого, в ходе обсуждения основных разделов Концепции отдельное внимание уделено антикоррупционным проектам, внедряемым в бизнес-среду. Это развитие честного бизнеса, предусматривающего внедрение антикоррупционных стандартов, антикоррупционное обучение работников, внедрение реестра бизнес-партнёров, подготовка комплаенс-офицеров, оценка добросовестности контрагентов, добровольная маркировка бизнес-продукции, услуг со знаком «чистая волна» и другие программы.

В рамках обсуждения докладов участники совещания выдвинули ряд предложений и рекомендаций по эффективному взаимодействию и устранению коррупционных рисков в банковской сфере, государственных закупках и других секторах экономики.

В завершение мероприятия руководство акимата ВКО, поддержав инициативы Антикоррупционной службы, адресовало ряд конкретных поручений в этом направлении руководителям местных исполнительных органов и квазигосударственного сектора.

Напомним, 21 января текущего года Президент РК Касым-Жомарт Токаев на встрече с бизнес-сообществом объяснил, как изменится антикоррупционная политика в Казахстане.

– Отдельная реформа будет осуществлена в рамках антикоррупционной политики, – сказал Глава государства. – Акцент сохраняется на борьбе с последствиями, а не с причинами этого явления. Системный анализ предпосылок для коррупции, снижение возможностей чиновников оказывать влияние на бизнес и граждан – этой работой следует заняться более серьёзно на новом уровне.

Ерик Абитов

 

31.01.2022
592

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