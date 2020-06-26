Кредо Курмата Рахимова

Участник Великой Отечественной войны, полковник в отставке Курмат Рахимов принял поздравления с 96-летием от коллег-полицейских.

Ветеран по-прежнему бодр и энергичен, интересуется, как обстоят дела с борьбой с преступным миром и эпидситуацией в области и стране.

Начальник Департамента полиции ВКО полковник полиции Сагат Мадиев и председатель Совета ветеранов органов внутренних дел и Национальной гвардии ВКО Нурлыбек Удербаев поздравили ветерана.

– Выражаем искреннюю благодарность за многолетний образцовый труд, – сказал Сагат Мадиев. – Низкий поклон за то, что вы сделали и делаете для Родины. Крепкого здоровья, долголетия и благополучия. В этот знаменательный год для нашей страны мы особенно чтим тех, кто подарил нам мирное небо.

Вспоминая о своей жизни, Курмат Рахимович рассказал, что родился в 1924 году в ауле Кызылтас. Учился в Курчумской средней школе, работал в шахте на руднике «Ленинск». 2 августа 1942 года, будучи студентом педагогического техникума, был призван в общевойсковые части.

В конце 1943 года его привезли в подмосковный учебный пункт в городе Кунцево. Затем наш герой попал в войска НКВД, проучился полгода в сержантской школе и еще два месяца по программе «Особенности работы в женских военных формированиях». Подготовили два батальона женщин, чтобы они могли заменить мужчин на охране особо важных объектов.

– В 1944 году наши части оказались в Белоруссии и по плану «Багратион» 23 июня начали наступление, – вспоминает Курмат Рахимов. – С боями мы прошли всю территорию Белоруссии, Литвы, Пруссии и закончили взятием Кенигсберга. Это больше полутора тысяч километров! Освобождали десятки населенных пунктов.

По словам ветерана, за Шяуляй пришлось сражаться дважды. В первый раз не только выбили немцев из города, но и отогнали их еще километров на 15, но гитлеровцы воспользовались переброской части советских сил в другое место, начали контрнаступление и ночью смяли оборону. А в Москву уже отрапортовали…

– В общем, Сталин дал нам два дня, чтобы вернуть город, – говорит ветеран. – Клайпеда была очень хорошо укреплена противником. Попытались взять ее с ходу, но наше командование не учло, что там плотина. Предполье, по которому наступать, затоплено. Танки, артиллерия по фашистам бьют. Мы как на ладони: в воду ведь не упадешь. Сколько наших там погибло, а сколько раненых захлебнулось! Пришлось отступить и стать в оборону. В Литве была своя националистическая освободительная армия. Она сражалась на стороне немцев. Ее бойцы нападали на тылы нашей армии. Полк внутренних войск был направлен на их уничтожение, а литовцы подстроили железнодорожную аварию – хотели и мост через Неман взорвать, и наших военных убить, но неправильно рассчитали. Пожар состоялся раньше, и все же половина личного состава полка погибла. Тогда в ноябре нас перебросили в районы, где зверствовала эта армия. В местечке Гертаколь стояло три хутора. Меня отправили в разведку, а на следующий день с десятью бойцами пошли брать «языка».

Возле одного хутора увидели часового, сняли его. В доме обнаружили еще двух вооруженных людей. Один из них представился лесником, а впоследствии оказался начальником штаба Литовского освободительного националистического батальона. Когда возвращались, их обстреляли человек тридцать – хотели отбить своих. Наши воины открыли огонь. Лейтенанта убили. Курмат Рахимов принял командование. Решил забросать противника гранатами. Хоть и с потерями, но отогнали врага, доставили «языков» в штаб. За ту операцию он получил свою первую боевую медаль

«За отвагу».

Позже наши части участвовали в штурме Кенигсберга, очищали город от вооруженных фашистов.

– Предлагаешь им сдаться, а они тебя автоматными очередями, гранатами встречают, – добавляет ветеран. – Потом нас планировали отправить на Берлин. В Инстербурге ждали эшелон и 7 мая случайно от военных летчиков узнали, что война закончилась. Мы так радовались!

После войны Курмат Рахимов окончил военное училище в Каменец-Подольске, служил в пограничных частях на границах Туркмении и Ирана, казахстанско-китайской, советско-японской и других.

После демобилизации прибыл в 1965 году в Усть-Каменогорск, служил заместителем начальника областного УВД. В 1981 году вышел на пенсию.

Курмат Рахимович награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», «За боевые заслуги» и другими юбилейными наградами.

Ева Ким