Кредо Капеза Сейсебаева

В числе тех, кто всю жизнь верой и правдой служил родному народу, был ветеран труда, лауреат премии Совета Министров Казахской ССР, персональный пенсионер республики Капез Сейсебаев.

Капез Сейсебаев родился в селе Маралиха Курчумского района. Военные и послевоенные годы были полны тягот. Однако ответственному и аккуратному юноше удалось после окончания средней школы поступить в Казахский горно-металлургический институт, где он получил специальность горного инженера по разработке месторождений полезных ископаемых. Профессия стала судьбой этого выдающегося человека.

Трудовую деятельность Капез Сейсебаев начал на руднике Боко треста «Алтайзолото» горным мастером и главным инженером шахты. С 1959 по 1997 год работал в органах госгортехнадзора республики.

Под его руководством были осуществлены значительные мероприятия, позволившие улучшить состояние безопасности работ в промышленности и охраны недр при разработке месторождений полезных ископаемых в регионах республики, особенно в ВКО. Он являлся инициатором разработки инструкции о мерах охраны зданий и сооружений от вредного влияния горных разработок, которая впоследствии была утверждена на республиканском уровне.

За 1959–1965 годы на рудниках бывшего Иртышского полиметаллического комбината под его началом велась работа по улучшению вентиляции и обеспыливанию шахтного воздуха. Это позволило на Берёзовском, Белоусовском и Иртышском рудниках добиться снижения уровня загрязнения меньше ПДК. На примере этих рудников такие мероприятия были осуществлены и на других шахтах региона.

В семидесятые годы прошлого века был разработан первый уникальный проект «Единая система управления безопасности работ», автором которого был Капез Сейсебаев. Впоследствии эта система была утверждена комитетом и рекомендована союзным министерствам.

Он выпустил пособия для инспекторов по технике безопасности и работников предприятий, составил рекомендации в разработке локальных проектов при отработке очистных блоков, которые были утверждены как руководящие документы. Капез Сейсебаев разработал правила подземных, открытых и взрывных горных работ и обогащения руд, организовал курсы повышения квалификации.

Как автор, издал книгу «Безопасность рудных шахт», которая предназначена для широкого круга специалистов и студентов технических вузов. Капез Сейсебаев был ответственным секретарём комиссии Совета Министров КазССР по преду-преждению травматизма с 1985 по 1991 год.

По обмену опытом он посетил ряд предприятий США, Канады, участвовал в конференции совета директоров компании золотарей в Великобритании.

В общей сложности Капез Сейсебаев отдал свыше 60 лет сфере охраны труда и техники безопасности. За добросовестную работу трижды награждён Почётной грамотой Госгортехнадзора СССР, орденами и медалями. Ветеран труда, труженик тыла, лауреат премии Совета Министров Казахской ССР, являлся персональным пенсионером республики.

Примечательно, что Капез Сейсебаев был не только настоящим профессионалом, но и надежным другом, верным семьянином и большим любителем истории.

Историю найманов много лет по крупицам собирал его отец Кембай Сейсебаев – уроженец Курчумского района, участник Великой Отечественной войны. Являясь общественным корреспондентом Института истории, археологии и этнографии имени Ч. Валиханова Академии наук Казахстана, в 70-е годы он передал сыну более 30 рукописей и альбом истории найманов. Все эти материалы стали основой книги «Найманы», которую впоследствии составил и издал Капез Сейсебаев.

Работал он много, полностью посвящая себя делу, поэтому семью почти не видел, слишком часто находился в командировках. Родные относились к этому с пониманием. Самым лучшим отдыхом для него были помощь по дому или на даче, чтение газет. Когда появилась внучка Диляра, он души в ней не чаял. Старался уделить ей каждую свободную минутку.

Ушел из жизни в возрасте 88 лет от обширного инфаркта. Сердце, в котором было так много тепла, любви, заботы, просто не выдержало…

Скромный, немногословный, порядочный человек до конца своих дней думал о своей работе. Кредо Капеза Сейсебаева было простым, но ценным: меньше слов – больше дела. Хотя этого человека уже нет полгода, его с теплом вспоминают близкие, коллеги и все те, с кем он встретился на своем жизненном пути.

Елена Пашке