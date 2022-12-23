Кредитные каникулы для военнослужащих

Моего сына призвали в армию. Он весной оформил кредит на ремонт квартиры. Хотелось бы узнать, можно ли отсрочить выплаты по кредиту на период его службы в армии?

Мадина Серикова, Уланский район

По информации пресс-службы Министерства обороны Республики Казахстан, состоялась процедура подписания меморандума между Минобороны и Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Инициатива оборонного ведомства даёт возможность военнослужащим срочной службы забыть о своих кредитах на период прохождения ими воинской службы. Отсрочки платежей по кредитам предполагается «заморозить» по всем денежным займам солдат со всеми банками и микрофинансовыми организациями.

Для реализации меморандума разработан специальный алгоритм взаимодействия Минобороны с Агентством и финансовыми организациями. Собранные в ходе призывной кампании сведения о банковских займах и микрокредитах будущих защитников Родины будут сразу направлены в Агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

На основании этих данных кредиторы проработают вопросы предоставления отсрочки платежей по основному долгу, вознаграждению и приостановлению всех форм взыскания задолженности. В период отсрочки платежей кредитор прекращает подачу судебных исков, обращение к нотариусу по взысканию задолженности, реализацию жилища, выселение семьи заёмщика. По состоявшимся судебным актам также приостанавливаются все формы взыскания задолженности.

В целом меморандум направлен на своевременную защиту законных интересов потребителей финансовых услуг. Он также будет способствовать снятию социального напряжения, связанного с невозможностью выполнять обязательства по займам и микрокредитам военнослужащим срочной службы в период прохождения воинской службы.