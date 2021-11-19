Креативные и образованные

В Усть-Каменогорске ищут талантливую и креативную молодёжь.

Как отмечает Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев, ключевым фактором конкурентоспособности нашего государства является молодёжь: «…И победит та страна, у которой будет креативное поколение, которое поднимет науку, образование и не будет отставать. Я это сегодня вижу».

Нельзя не отметить, что на сегодняшний день для молодых людей созданы все необходимые условия, чтобы они могли развиваться и стать достойными гражданами своей страны. Успехи, которых им удаётся добиться, оцениваются высоко.

Для поддержки активной и талантливой молодёжи от 14 до 29 лет в областном центре начат приём документов на премию акима Усть-Каменогорска «Алау-2021».

– Это ежегодная премия, которая проводится для стимулирования и признания особых заслуг молодёжи в разных отраслях, – поделился руководитель Молодёжного ресурсного центра Усть-Каменогорска Сырым Кайсарбеков. – Для подрастающего поколения успех земляков послужит отличной мотивацией для личностного роста.

Премия присуждается по девяти номинациям: «Лучший ученик», «Лучший студенческий лидер», «Лучший молодой педагог», «Лучший молодой учёный», «Лучший молодой врач», «Лучший молодой предприниматель», «Лучший молодой металлург», «Лучший молодой спортсмен», «Лучший молодой специалист культуры и искусства».

Размер премии составляет по 100 тысяч тенге на каждую номинацию.

Кандидатуры на соискание премии выдвигаются местными государственными органами, творческими и профессиональными союзами, молодёжными общественными объединениями и иными организациями либо самостоятельно. Отметим, что один соискатель не может быть выдвинут по двум и более номинациям.

Конкурсные документы (представления, автобиографии, характеристики), а также творческие и другие материалы, подтверждающие особые заслуги претендующего на премию акима областного центра «Алау-2021», необходимо предоставить до 1 декабря этого года в КГУ «Молодёжный ресурсный центр» акимата города Усть-Каменогорска по адресу: пр. Ауэзова, 5, 2-й этаж. Более подробную информацию можно узнать по телефонам: 25-01-70, 25-01-90.

Александра Исаева