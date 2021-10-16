Креативно, полезно и модно

В Назарбаев Интеллектуальных школах определены лучшие исследовательские проекты краеведческой экспедиции «Туған елге тағзым».

В этот раз экспедиция, проведённая в дистанционном формате, собрала рекордное количество участников – около 1000. Вместе с тем достигнут рекорд и по количеству проектов. Их было порядка 700.

Высокий уровень академических знаний ребят и их личную заинтересованность в решении актуальных задач родного региона, а также социальную ориентированность работ отметило авторитетное жюри. В его состав вошли представители Библиотеки Первого Президента РК – Елбасы, казахстанского института общественного развития «Рухани жаңғыру», Национальной палаты предпринимателей «Атамекен», международного Технопарка IT-стартапов Astana Hub, общественного объединения «Скауты Великой степи», эксперты ЮНЕСКО и другие.

Также жюри оценило свободное владение учеников тремя языками. Напомним, проекты были представлены на казахском, русском и английском языках.

Учащаяся восьмого класса Назарбаев Интеллектуальной школы г. Усть-Каменогорска Аида Оралбекова около двух лет работала над своим проектом под названием «Производство лекарственных средств из видов тли и маргариток, распространённых в Тарбагатайском хребте». За это время были подсчитаны запасы этих растений и даны рекомендации по их рациональному использованию. В результате исследований разработано лекарство от артрита и артроза.

Интерес вызывает и проект учеников одиннадцатого класса Естая Ануарбекова и Ерасыла Каирканова. Это трёхъязычный сайт Discover East (discovereast.kz). В нём представлены достопримечательности Восточно-Казахстанской области. Особенность сайта в том, что его дизайн меняется в зависимости от размера устройства, то есть адаптируется под экран, будь то телефон, планшет или компьютер. Наряду с фотографиями исторических и культурных центров на сайте можно найти карту маршрута для туристов.

В свою очередь учащиеся десятого класса Аружан Изгуттинова и Даулет Капаров предлагают населению отказаться от полиэтиленовых пакетов и использовать экопакеты I love Uka из тканых материалов. Сумка достаточно прочная и удобная для использования. Кроме того, обладатель такого стильного аксессуара сможет узнать информацию о достопримечательностях Усть-Каменогорска с помощью QR-кода, изображённого на сумке.

«Туған елге тағзым» – уникальный проект, который действует в системе Назарбаев Интеллектуальных школ на протяжении девяти лет. За эти годы тысячи учеников смогли стать частью исследовательской краеведческой экспедиции. Все участники признают, что символичное название проекта «Туған елге тағзым» полностью оправдывает себя.

– На маршрутах экспедиции мы по-настоящему поняли, что такое гордость за свою родину и стремление внести реальный вклад в историю её успеха, – поделилась мнением Анель Калдарова.

Ания Есмухамет

Фото НИШ г. Усть-Каменогорска