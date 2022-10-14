Край заповедных троп

Одной из основных причин, привлекающих туристов и гостей в Восточный Казахстан, является необычайно богатый растительный и животный мир. Различных представителей флоры и фауны нередко можно увидеть или встретить вживую.

В заповедные места нужно приезжать только с фото-, видеокамерой, смартфоном, чтобы в качестве главного трофея увезти с собой на память удачный снимок редкого эндемичного растения или же грациозного животного. Недавно в социальных сетях Катон-Карагайский нацпарк разместил объявление о проведении конкурса на лучшую фотографию на тему природы и её ярких представителей.

Подобный конкурс проводится не в первый раз, и будет прекрасно, если это станет традицией, продолжаемой все последующие годы для общего блага.

Фотоконкурс удался на славу. Номинаций предусмотрено было много, поэтому фотомастерам и даже любителям по итогам творческого состязания оказалось возможным проявить себя сразу в нескольких жанрах. Тем более, простор для творчества предоставлялся почти неограниченный.

Братья меньшие

Наверное, нет необходимости говорить об условиях фотоконкурса, об этом каждый желающий может узнать самостоятельно. Как обычно бывает – интернет в помощь! Для нас важно, что одним из обязательных требований к автору снимка и объекту съёмки являлась география или локация. Фотография должна быть сделана на территории Катон-Карагайского ГНПП, а главными персонажами призваны, если это вам удастся, выступать представители заповедной флоры и фауны.

Тут мы, пожалуй, подошли к самому что ни есть важному, с точки зрения экологии, – сохранности животного и растительного мира, этики и эстетики, элементарного гуманизма, в конечном счёте. По задумке организаторов, при съёмке недопустимо причинять какой-либо ущерб окружающей природе. Поскольку даже маломальский прессинг на живую природу может обернуться реальными катаклизмами спустя много лет. И здесь вспоминается отрывок из книги заокеанского писателя-фантаста о бабочке, которую нечаянно раздавили во время путешествия книжного героя в прошлое. Потом, вернувшись в настоящее, он своими глазами увидел, что из-за одного его неверного движения окружающий мир изменился так неузнаваемо. Вот цена ошибочного шага!

Символ района

Если кому-нибудь понадобится для себя выбрать в качестве оригинального символа Катон-Карагая какое-либо животное, то выбор окажется довольно широким. Кандидатов действительно больше чем достаточно. Это благородные маралы или пятнистые олени, а также лоси. В виде невольной подсказки они бросаются в глаза прямо при въезде на территорию района, где установлен знак и административная граница. В последнее время появилась композиция из двух маралов, которые скрестили рога в бескомпромиссной схватке за свои приоритеты в тайге. Возле них в обязательном порядке делают селфи и фото многочисленные путники при въезде и выезде из района.

Второе упоминание, но теперь уже о лосях, можно увидеть вдоль автомобильной дороги между двумя сёлами – Согорное и Барлык. Там, где заканчивается асфальтовое полотно, протекает речка, впадающая в седую Бухтарму. У беседки несколько лет тому назад была установлена внушительная фигура большого лося. В этом месте, под старым названием Собачий хутор, всегда останавливаются на передышку водители и их пассажиры. За оформление и поддержание порядка на месте отдыха отвечают сотрудники ближнего лесничества. Многие, кто проезжает здесь в первый раз, признаются, что навскидку принимали макет из фанеры за живого лося.

Вообще, сохатый не обделён вниманием, в его честь названо одно из самых известных горных озёр в Катон-Карагайском районе. С чьей-то лёгкой руки водоём получил название Буланды, что в переводе с казахского означает Лосиное.

Местная фауна

Летом 2013 года после заметки сотрудника нацпарка в районной газете мы узнали, что в одном из сёл Катон-Карагайского района содержится лосёнок. Он либо отбился от матери, либо сам заблудился. В итоге после нескольких дней наблюдения его вынуждены были забрать в село местные жители и выкормить коровьим молоком. По рассказам очевидцев, таёжный обитатель не только адаптировался к деревенским условиям, но вполне мирно уживался с домашними животными. Вместе с ними наперегонки бросался к хозяевам, которые из жестяного ведра поили телят и лосёнка молоком коровы.

После сытной кормёжки лосёнок любил потереться носом с телёнком, а потом просто полежать на зелёной поляне, в окружении пушистых воздушных одуванчиков. Как затем сложилась судьба лесного приёмыша, выяснить не удалось.

В отличие от сохатых, увидеть марала в естественной среде гораздо легче, если приехать в Катон-Карагайский район в период срезки пантов, в разгар туристического и лечебно-оздоровительного сезона. Тогда лесные красавцы предстают перед многочисленными гостями во всей красе. Причём их истинная красота и грациозность открывается при наличии на голове драгоценной короны. Возможно, нет на белом свете другого такого существа, который умел бы так величественно носить на своей голове ветвистые рога. Когда они набирают объём и солидный вес, голова марала-рогача вскидывается почти параллельно спине, а корона словно оттягивает её назад. В этот именно момент хотелось бы фотографу запечатлеть увиденное, повесить фото в рамке на самом видном месте.

Закон природы

Конечно, мучительно жалко, когда марал или олень лишается подобной красоты, выбегая из панторезного станка. В хозяйствах, которые специализируются на содержании маралов, пятнистых оленей, производстве пантов, а также различной продукции из пантового сырья, это привычный закон бизнеса, требующий больших затрат сил и средств. Приходится помнить о том, что по законам природы не срезанные рога маралов постепенно начинают окостеневать, а весной спадают с головы. Поэтому естественный процесс ускоряется волей человека, и к следующему сезону у животных отрастают новые рога.

В детские годы мы много и с интересом зачитывались книгами о жизни и быте северных народов, у которых олени являлись верными друзьями. В какой только роли не выступает благородное животное. Это и транспорт, тягловая сила, источник мяса и шкур, пригодных для выделки, изготовления одежды, кожаных изделий, покрытий на пол или стены жилищ. Кости идут на изготовление сувениров. Одним словом, это безотходное производство, возобновляемое поголовье. В документальных фильмах показывают период появления приплода у северных оленей, когда малыш в считанные минуты после рождения встаёт на ноги и идёт за матерью.

Подобные хозяйства, но только по одомашниванию, разведению маралов и оленей имеются и в Восточном Казахстане. Они являются экзотической брендовой отраслью региона, своеобразным символом биологического разнообразия, уникального богатства местной природы, известной во всей округе и находящейся под строгой охраной государства.

За годы существования Катон-Карагайского ГНПП растительный и животный мир становится несравненно богаче. Есть место открытиям разных видов растений, птиц, зверей, насекомых. Важно, чтобы они и дальше сохранялись не только на фотографиях, но и в естественной среде обитания.

Меир Токобаев

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