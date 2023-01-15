Красота и величие Аблайкита

В ВКО воссоздали внешний вид полностью разрушенного при пожаре исторического памятника – знаменитого монастыря Аблайкит. Теперь восточноказахстанцы и гости региона смогут увидеть, как он выглядел в первозданном виде, благодаря работе архитектора из Усть-Каменогорска Виктора Шевченко.

Некоторое время назад главный архитектор Восточно-Казахстанского областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника совершил почти невозможное: мастер воссоздал внешний облик знакового исторического памятника Восточного Казахстана – крепости-монастыря Аблайкит, который располагался неподалёку от Сибинских озёр.

– Помимо планировки и благоустройства парка в мои обязанности входит изготовление макетов, – рассказывает Виктор Шевченко. – Макеты делать люблю и могу утверждать, что умею. Это уже пятая работа в моей практике. Первым был макет «Старый город», затем – «Левобережный комплекс», «Центральная площадь», «Парк Самал» и вот готов макет храмового комплекса «Аблайкит».

Как пояснил главный архитектор музея, бесспорно подлинного изображения монастыря до наших дней, к сожалению, не сохранилось ни в одном источнике. Поэтому сотрудники музея сошлись во мнении, что было бы интересно попробовать воссоздать облик загадочной крепости.

– Остались лишь, начиная с XVII века, какие-то зарисовки, наброски, гравюры и не более того, – подчёркивает архитектор. – И мы попытались сделать реконструкцию храма на основе той информации, которая имелась на основании документов, чертежей археологов, топосъёмок, результатов раскопок. Заранее оговорюсь, то, что вы видите на макете, является только версией. Однако такое изображение близко к реальности процентов на 90.

По словам Виктора Шевченко, даже цветовая гамма подобрана максимально достоверно, поскольку традиционная азиатская архитектура того времени предполагала применение глазированной кровельной черепицы бирюзового цвета, побеленные стены и деревянные колонны. Характерны и черты восточного, буддийского стиля здания, которые присущи для Тибета, Китая, Монголии, Северного Вьетнама, Таиланда, Северной Индии.

Виктор Шевченко рассказал историю популярной среди туристов крепости.

– Храм Аблайкит был заложен джунгарами в 1654 году, – поясняет главный архитектор. – В первую очередь это было военное сооружение: своего рода таможенный охраняемый пункт, укрепление. В 1657 году в этих местах побывал Фёдор Иванович Байков. Проезжая по пути в Пекин, он провёл здесь около семи месяцев и застал начало строительства храма, что и передал в своей зарисовке. В 1735 году некий Василий Шишов также сделал наброски храма, но к этому моменту от комплекса остались только руины. К пожару в храме мог привести поджог, удар молнии, несчастный случай. Сейчас уже трудно это выяснить наверняка.

Название крепости могло быть связано с именем священнослужителя Аблай-тайши, который главенствовал в храме. Предположительно храм прослужил монахам пару десятилетий. Справа от Восточных ворот располагались жилые и бытовые помещения для монахов. Слева под горой – кузница и мастерская.

– Историческая ценность Аблайкита в том, что это одна из немногих храмовых построек не только на территории нашего региона, но в Казахстане в целом, – обращает внимание Виктор. – Судя по документам, это четвёртый по счёту храм, существовавший в пределах страны. Подобные строения также есть в области Абай, в Павлодарской и Туркестанской области недалеко от города Тараз.

Масштаб для макета определили по схеме – в одном сантиметре – 1,5 метра.

– В своё время я не раз бывал на раскопках, которые велись на территории Аблайкита. Помню, как замерял площадь шагами, – вспоминает архитектор.

В реальности размер здания крепости мог достигать 40 на 60 метров, сам же храмовый комплекс занимал территорию порядка 1,5 гектаров, обнесённую мощной стеной, руины которой сохранились по сей день.

– Земляной вал, каменные полуразрушенные плиты и сейчас можно увидеть на месте комплекса, – говорит Виктор Шевченко. – Нередко люди интересуются, планируют ли восстановить этот комплекс? Но ответ таков, что, скорее всего, реконструкцию проводить не станут. Поскольку это довольно дорогостоящая работа, которая потребует привлечения высококвалифицированных специалистов-реставраторов. Кроме того, такое восстановлённое здание будет нуждаться в охране, которую не так просто организовать, учитывая удалённость расположения комплекса от населённых пунктов.

При изготовлении макета мастер использовал пластик, пенопласт, сланцевые камешки и лишайник для изображения растений. На подбор материалов и изготовление макета ушло порядка ста часов. В реконструкции принимали участие консультанты и историки.

– В процессе работы пришлось столкнуться с некоторыми сложностями, – отметил Виктор Шевченко. – Наряду с определённой нехваткой данных были также исторические, хронометрические трудности, сомнения по поводу того, достаточно ли достоверно мы всё отобразили. Были и споры, и разногласия. Так, например, изначально хотелось изобразить храм более помпезным, ярким, зрелищным. Но коллеги сошлись во мнении, что, скорее всего, этому храму была характерна именно аскетичность. Поэтому макет получился скорее лаконичным. И, несмотря на существующую легенду о сокровищах Аблайкита, я думаю, вряд ли в храме были золотые статуи Будды или иные драгоценности.

Макет крепости в ближайшее время займёт достойное место среди экспонатов музея в выставочном зале, чтобы дать возможность жителям региона и гостям воочию увидеть красоту и величие Аблайкита.

Храмовый комплекс Аблайкит расположен в 15 километрах юго-восточнее села Бозанбай Уланского района, на расстоянии 3,6 километра от села Алғабас. Монастырь Аблайкит получил широкую известность благодаря письменным источникам XVII-XVIII веков – с изображениями первоначального вида монастыря. Памятник представляет собой группу построек у юговосточного склона невысокой горы. Основным объектом является прямоугольная земляная платформа, на которой располагался храм, к северо-востоку находился жилой комплекс, а к западу – небольшое хозяйственное помещение. Рядом с бывшим монастырём, высоко на горе, есть маленькое озеро, словно зажатое между двух отвесных скал.

Лилия Дроздова

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