«Красная» зона – эмблема тревоги 

Создатели вакцины «Спутник V» заявили, что эффективность препарата в выработке клеточного иммунитета близка к 100%, сообщили республиканские информагентства со ссылкой на ТАСС.

– Иммунологическая эффективность в плане гуморального иммунного ответа превышает 98% по тем результатам, которые у нас есть, и по клеточному иммунитету стремится к 100%, – сообщила старший научный сотрудник лаборатории генной инженерии патогенных микроорганизмов НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России Дарья Егорова.

Учёные отмечают, что по промежуточному анализу данных пострегистрационных исследований эпидемиологическая эффективность «Спутника V» составляет более 91%.

Кроме того, по словам Д. Егоровой, в ходе пострегистрационных исследований не было зарегистрировано ни одного серьёзного побочного явления от вакцины, а также случаев смерти, связанных с введением препарата.

Двукратная схема введения «Спутника V» позволяет сформировать длительный иммунитет. Опыт применения векторных вакцин (при двукратной схеме введения) показывает, что иммунитет сохраняется до двух лет.

Массовая вакцинация «Спутником V» в России началась с

18 января. В Казахстане кампания стартует 1 февраля. В первую очередь вакцинации против КВИ подлежат уязвимые группы населения, которые подвержены высокому риску заражения и распространения коронавирусной инфекции, с дальнейшим охватом остальных групп населения, подлежащих иммунизации.

Напомним, министр здравоохранения Алексей Цой назвал вакцинацию единственной альтернативой жёсткому локдауну. Эпидемиологическая ситуация в Казахстане по-прежнему остаётся напряжённой, на сегодняшний день страна находится в «красной» зоне риска по распространению COVID-19. В «красной» зоне – Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области. В «жёлтой» зоне – Карагандинская область. В «зелёной» – все остальные регионы страны, включая Восточный Казахстан.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции в Казахстане скончались 6 человек. На 29 января, по данным Минздрава, лечение от КВИ продолжают получать 27520 человек (15877 КВИ+ и 11643 КВИ-), из них в стационарах находится 6571 пациент, на амбулаторном уровне – 20949. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ-: в тяжёлом состоянии – 268, в состоянии крайней степени тяжести – 54; на аппаратах ИВЛ – 42 пациента.

Более 350 медицинских работников в ВКО прошли обучение по проведению вакцинации против COVID-19.

По словам заместителя руководителя Управления здравоохранения ВКО Владимира Ли, в стране за последние два месяца наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации.

Снизить заболеваемость коронавирусной инфекцией и снять ограничительные меры позволит вакцинация, которая в Казахстане стартует с 1 февраля текущего года.

– Согласно статье 77 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» любая медицинская процедура, в том числе вакцинация, проводится только с согласия прививаемого. На данный момент идёт подготовка, – отметил Владимир Ли.

Так, в начале февраля будет осуществлён закуп 16 биомедицинских морозильников и 60 термоконтейнеров с многоразовыми терморегистраторами во все медицинские организации области для транспортировки и хранения вакцин. По организации и проведению вакцинации против COVID-19 прошли обучение 358 медицинских работников.

Кроме того, на период вакцинации создана рабочая комиссия для организации мониторинга и методологической помощи, определены ответственные лица из числа руководителей организаций первичной медико-санитарной помощи.

Айгуль Биданова, Дарья Антон

Нур-Султан, Усть-Каменогорск