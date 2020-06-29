Презентация необычной книги писателя-историка Алдияра Аубакирова «Красная корова» на языке Брайля состоялась в Восточно-Казахстанской областной детско-юношеской библиотеке.

Сборник небольших повестей и рассказов о жизни прошлой и настоящей, забота о будущем поколении – вот содержание новой книги местного автора – почетного гражданина Уланского района Алдияра Аубакирова.

– Издание «Красная корова» выполнено рельефно-точечным шрифтом Брайля, – сообщила директор областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих граждан Гульнара Кадырова. – Стоит отметить, что тифлокомплекс для издания такой литературы в регионе есть только в нашем учреждении. Мы неслучайно выбрали прекрасный образец

документалистики и краеведения, потому что в книге друга нашей библиотеки нет ничего выдуманного, что ценно. Она полна народной

мудрости.

Названия рассказов «Служба в Советской армии», «На месте кинотеатра «Юбилейный», «Парк Джамбула», «В середине восьмидесятых», «Акжар»… В них идет речь о родном крае, с которым у автора так много связано в жизни. Вместе с героями произведений читатель словно гуляет по знакомым улочкам, видит быт своих земляков, вместе с ними радуется и грустит.

На вопрос, что послужило поводом для написания книги, Алдияр Аубакиров ответил – сама жизнь, ведь сборник создан на основе автобиографичного материала. Для него, как архивиста, помимо художественной ценности не менее важно историческое соответствие материала.

– Библиотекари отметили, что жизнь книге дают ощущения читателей, – добавила Гульнара Кадырова. – Что прочувствовал и пережил при чтении, формирует впечатление о книге. Порой человек вспоминает какие-то личные давно забытые ситуации, вновь возвращается в свое детство или юность.

Особое место в книге занимают судьбы женщин. К примеру, трогательно звучат заключительные слова в рассказе «Куляш»: «Вот такие были казахские женщины, наши матери, бабушки. Вы всегда помнили о своем месте, высоко несли честь своего мужа, отца ваших детей, возвеличивали род, чьим выходцем он был, с женами братьев мужа делились радостями и печалями. Вы простите нас, если мы иногда невзначай переступим через какую-то черту. Ум, сила и талант народа – всё от вашего материнского молока».

– Мне радостно, что одна из моих книг теперь доступна читателям с особыми потребностями, – признался Алдияр Аубакиров. – Все мы – восточноказахстанцы, а значит, у нас много общего – традиции, обычаи, история, культура. Уверен, страницы издания перенесут вас в недалекое прошлое, где вы почерпнете силы и вдохновение. Ведь, как отмечает Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев, «без прошлого нет будущего».

Елена Пашке