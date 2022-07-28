Красная домбра Байтурсынова

В год 150-летия со дня рождения выдающегося учёного, педагога и общественного деятеля Ахмета Байтурсынова была найдена его домбра.

Первыми о находке весной этого года сообщили представители дома-музея имени Ахмета Байтурсынова в Алматы. В их сообщении говорилось: «Найдена коричневая домбра, ставшая свидетелем раскрытия композиторской грани Учителя нации. В воспоминаниях очевидцев упоминается красная домбра. Однако цвет инструмента, дошедшего до нас, больше похож на коричневый, чем на красный. Выражаем огромную благодарность Жумабай Байзаку за то, что он посодействовал в нахождении этой исторической реликвии. Домбра хранилась в семье его младшей сестры Луизы».

Затем огласку новости дали алматинские журналисты. По информации корреспондента Almaty.tv, реликвия хранилась у дальних родственников алашординца. После политических обвинений они тайно передавали домбру из поколения в поколение.

– Родственники Ахмета Байтурсынова боялись подолгу хранить эту домбру и передавали её из рук в руки. В те времена могли осудить даже за хранение личных вещей политрепрессированных, – говорит ахметовед, директор дома-музея имени А. Байтурсынова Райхан Имаханбет. – Думаю, это хороший знак, что домбра нашлась именно в год 150-летия Учителя нации. После реставрации домбра будет представлена общественности.

Нужно сказать, что Ахмет Байтурсынов внёс неоценимый вклад в изучение песенного фольклора казахского народа, в частности оказывая поддержку музыканту, композитору Александру Затаевичу. В книге Затаевича «1000 песен киргизского (казахского) народа» можно найти некоторые комментарии, дающие характеристику музыкальным способностям известного учёного и просветителя.

«Как любитель и знаток отечественной песни, прекрасный её исполнитель и хороший домбрист, Байтурсунов по справедливости также очень высоко ценится своими соотечественниками. Со своей стороны, и я имел особенную возможность оценить эту сторону знаний и умения Ахмета Байтурсуновича, так как к моему настоящему труду он проявлял всегда высочайшее внимание, и не только сообщал мне систематически, по записям в книжке, все известные ему песни: тургайские, кустанайские, актюбинские, букеевские и каркаралинские, не только дал два превосходных кюя для домбры, но и вообще своими авторитетными указаниями и объяснениями в области казахской истории и этнографии быта много способствовал моей ориентировке среди массы собранного мной материала, за что я никогда не перестану ему быть особенно благодарным», – отмечал Александр Затаевич.

Добавим, помимо домбры Байтурсынов свободно играл на скрипке и фортепиано.

Гульжан Естаева

Фото из открытых источников