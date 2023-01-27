Красивая улыбка без затрат

Некоторые жители Восточного Казахстана могут получить стоматологическую помощь бесплатно.

Специалисты фонда ОСМС по ВКО продолжают отвечать на самые актуальные вопросы наших читателей.

– Что изменилось с этого года в предоставлении стоматологических услуг за счёт ОСМС?

– В самом процессе оказания стоматологической помощи ничего не изменилось, для пациентов всё остаётся по-прежнему. Поменялся лишь механизм заключения договоров. Если до этого года стоматологические клиники оказывали медуслуги по субподряду (это когда клиники заключают договоры между собой), то с 1 января фонд напрямую заключил договоры с этими клиниками, чтобы осуществлять эффективный контроль объёмов и качества оказываемых услуг. То есть теперь стоматологическим клиникам нужно самостоятельно отслеживать, сколько услуг они выполнили и сколько осталось по договору с фондом.

Раньше этим занимались поликлиники по месту прикрепления человека, и им, учитывая большую нагрузку, было достаточно тяжело контролировать этот процесс. В связи с чем, к сожалению, имелись прецеденты, когда пациентам просто «приписывались» медуслуги, которые они на самом деле не получали. При проведении мониторинговых мероприятий фондом зачастую в медицинской документации обнаруживались данные о приёмах, которые по факту люди не проходили.

– Кому сегодня доступна стоматологическая помощь?

– Стоматологические услуги в системе ОСМС или в рамках ГОБМП доступны не всем, а только отдельным социально уязвимым категориям населения. Например, плановую стоматологическую помощь могут получать только дети и беременные женщины. Экстренную, когда есть острая боль, могут получать десять категорий граждан, в числе которых также дети и беременные, пенсионеры, люди с инвалидностью и ухаживающие за ними неработающие лица, в том числе за детьми с инвалидностью или имеющими инвалидность первой группы, пациенты с социально значимыми и инфекционными заболеваниями, многодетные матери, получатели адресной социальной помощи и другие.

– Имеет ли значение прикрепление к той или иной медицинской организации при получении стоматологических услуг, и могут ли стоматологические клиники требовать прикрепления к «своим» поликлиникам?

– Нет, значения не имеет. Сейчас мы видим в социальных сетях посты от стоматологических клиник, что фонд сократил им финансирование и, в связи с этим, услуги будут предоставляться в ограниченном количестве или только определённой категории граждан, прикреплённым в указанную стоматологической клиникой поликлиническую организацию, в противном случае предлагается получить помощь на платной основе. Необходимо сказать, что эта информация не соответствует действительности.

Мы уже получили достаточно много жалоб по этому поводу, по итогам их рассмотрения будут приняты соответствующие меры со стороны фонда по защите прав пациентов.

– Нужно ли получать направление из поликлиники для получения стоматологических услуг?

– Направление из поликлиники не требуется. Главное, чтобы пациент входил в одну из категорий получателей стоматологической помощи в ОСМС или ГОБМП и имел медицинские показания.

– Требуется ли статус застрахованности для получения стоматологических услуг за счёт ОСМС?

– Здесь работает такой же принцип, как и с другими медуслугами. Если услуга входит в перечень ОСМС, статус нужен обязательно, например, для получения плановой медпомощи. Если же услуга находится в перечне ГОБМП, например, острая боль, то статус не нужен – услуга будет оказана бесплатно. Здесь хочется сделать акцент на том, что все услуги предоставляются только по медицинским показаниям.

Также нужно отметить, что получатели плановой стоматологической помощи – это дети и беременные. Дети – первая льготная категория граждан, взносы за которых платит государство. Беременные женщины, если они не работающие, также входят в льготную категорию.

– Какие стоматологические услуги можно получить за счёт ОСМС?

– На самом деле, перечень очень большой. Если говорить профессиональным языком, то стоматологические клиники предоставляют консультативно-диагностические услуги и манипуляции на амбулаторном уровне. Тут можно получить услуги по пломбированию, удалению зубов, обезболивание.

Также в рамках ОСМС детям с врождённой патологией челюстно-лицевой области на амбулаторном уровне устанавливается ортодонтическая пластинка. Если у пациентов есть показания для получения стоматологической помощи в стационарных условиях, то она также будет оказана.

– Можно ли самостоятельно выбрать стоматологическую клинику?

– Да, можно, только перед обращением обязательно нужно уточнить, является ли эта клиника поставщиком Фонда социального медицинского страхования. Перечень поставщиков можно посмотреть на официальном сайте fms.kz или спросить в самой клинике.

– Предусмотрена ли сегодня стоматологическая помощь в поликлиниках, и кто туда может обращаться?

– В поликлиниках, где есть соответствующее оборудование и специалисты, также можно получить стоматологическую помощь. И здесь могут пролечить зубы как прикреплённые к данной поликлинике граждане, так и к другой. Для этого нужно записаться на приём через регистратуру.

– Что делать, если пациенту отказывают в стоматологических услугах за счёт ОСМС или предоставляют помощь не в полном объёме?

– В этом случае нужно обратиться в Службу поддержки пациентов данной клиники или в фонд медстрахования через мобильное приложение Qoldau 24/7 или по короткому номеру 1406.

Аида Жумекенова

Коллаж Анны Ерёминой