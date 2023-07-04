КраеУГОЛЬный вопрос

Подготовка к отопительному сезону заключается не только в ремонте теплоисточников и реконструкции сетей, но и в том, чтобы вовремя обеспечить население и социальные объекты углём. Для этого в Усть-Каменогорске и области разработан специальный график поставок твёрдого топлива.

Особое внимание уделяется социально уязвимым слоям населения, в частности, многодетным семьям. В областном центре несколько дней назад был подписан трёхсторонний меморандум с компанией «Каражыра», акиматом Усть-Каменогорска и общественным объединением ветеранов войны в Афганистане.

Как отметил аким города Усть-Каменогорска Жаксылык Омар, благодаря этому документу более пяти тысяч семей из уязвимых слоёв населения получат уголь по льготной цене. Угольный разрез взял на себя обязательства по поставке 35 тысяч тонн топлива, стоимость которого составит 13500 тенге за тонну, что на 500 тенге ниже, чем для обычных потребителей.

– Общественное объединение ветеранов войны в Афганистане организует доставку социального угля со скидкой, – отметил градоначальник. – Все, кто претендует на обеспечение социальным топливом, могут уже сейчас подать заявку, и их внесут в график. Лучше сделать это заранее, чтобы в осенний период избежать ажиотажа.

Отметим, что на железнодорожных тупиках региона сейчас имеется достаточное количество угля для обеспечения населения и объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта. Вагоны с топливом прибывают ежедневно.

Мария Симонова