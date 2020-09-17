«Кожмех» снова в строю 

В Семее после восьмимесячного простоя вновь заработал «Кожмех».

В июне между АО «Инвестиционный фонд Казахстана» и ТОО «Semey Tannery» был подписан договор аренды имущества с правом последующего выкупа городского кожевенного комбината.

О судьбе этого предприятия «Рудный Алтай» рассказывал очень подробно. Напомним, оно было признано банкротом и с ноября прошлого года бездействовало около восьми месяцев. За это время большая часть оборудования пришла в аварийное состояние. В республиканских СМИ не раз ставили диагноз – пациент скорее мёртв, чем жив.

Если бы предприятие запустили позже, не было бы никакой гарантии, что оборудование можно реанимировать. Однако инвесторам удалось провести восстановительные работы в короткий срок. На сегодняшний день на производстве трудятся около 80 рабочих, большинство из которых работали здесь и прежде.

– Пришли новые инвесторы, которые пригласили основной костяк рабочих, трудившихся здесь раньше, – говорит начальник кожевенного производства Гульнара Динмухаметова. – Сейчас мы работаем со шкурами КРС, которые приобретаются в ВКО. Шкуры не очень хорошего качества. Причины тому: несвоевременное консервирование, плохая ветеринария и неправильный съём шкуры. Встречается много порезов. Но мы работаем пока с тем, что имеем, тщательно отбираем сырьё. Делаем готовую кожу. Также выпускаем новый вид продукции – гольевой спилок. То есть развивается и отходное производство. Параллельно велись работы по восстановлению оборудования. Поскольку за время простоя большая его часть пришла в аварийное состояние, пришлось вкладывать большие деньги в восстановление.

По словам инвесторов, об объёмах производимой продукции говорить пока преждевременно, ведь сначала нужно изучить рынок. В будущем же запланированы поставки готовой продукции в Китай, Турцию, Италию, Россию, Белоруссию и Украину.

– Об объемах говорить рано, – рассказал финансовый директор ТОО «SemeyTannery» КайратМукатов. – Пока нам необходимо отправить образцы потенциальным потребителям, оценить рынок и каналы сбыта. На рынке мы новые игроки, нам предстоит большая работа, чтобы стать его частью. Из нашей продукции производится верхняя одежда, обувь и кожгалантерея: сумки, портмоне, кошельки. В планах – осуществлять поставки и за рубеж.

Флора Левина

Семей