Кожевенных дел мастера

Мы все ценим кожаные изделия за достойный и солидный вид, за практичность и долговечность, что они никогда не выходят из моды. Работать с кожей и создавать такие изделия – не только целое искусство, но и тяжёлый кропотливый труд. Об этом герои нашего материала знают не понаслышке.

У Алисы Ким и Ивана Пшеничного собственная кожевенная мастерская, в развитие которой они вкладывают все свои силы, время и душу. Изделия мастеров очень популярны среди жителей региона. А началось всё в 2013 году. В то время наша героиня шила костюмы на заказ и однажды получила необычную заявку – сшить кожаную сумку.

– На мои растерянные доводы, мол, «я не умею», заказчик парировал: «Ты сможешь! Я вижу, как ты шьёшь». И дал мне полный карт-бланш – что получится, то получится, – рассказывает Алиса Ким. – Я читала, искала информацию в Интернете. В итоге, получилась мужская сумка-планшет в стиле стимпанк. Её край был оплетён кожаным шнуром, ведь работать с таким материалом я тогда ещё не умела. Кстати, эта сумка «жива» до сих пор.

Позже было пройдено множество различных мастер-классов, просмотрена не одна сотня видео опытных мастеров. В 2016 году к работе Алисы с кожей присоединился Иван.

– Для меня всё началось с чехла для варгана. Свой кожаный я тогда потерял. Алиса предложила мне самому сделать новый. С детальным объяснением и её помощью я создал своё первое изделие из кожи, – рассказывает Иван Пшеничный. – Уже тогда у меня сложилось представление о любимой работе, было несколько критериев – делать что-то своими руками, получать удовольствие от процесса и приносить людям радость. Как оказалось, всё это есть в кожевенном ремесле.

Первое время заказы изготавливались на дому, делались пробы, учебные работы, которые продавали вполцены или же дарили. Спустя время ребята решили, что нужно расти и расширяться. Совместными усилиями, реализовывая новые идеи, постепенно создали свою собственную мастерскую. Сейчас Алиса и Иван создают множество разнообразных изделий из этого удивительного материала – портмоне, ремни, сумки, обложки для документов, ключницы, подстаканники, брелоки, браслеты, ножны и многое другое.

По словам Ивана, с новыми идеями помогают заказчики, каждый человек придумывает что-то своё и порой такие изделия становятся очень популярными, их заказывают снова и снова. Вдохновение черпается отовсюду.

– Проблем с вдохновением у нас нет, оно вокруг. От «посмотри, как интересно, хочу сделать так же» до «странно, как неудобно, я бы улучшила». Так и работаем. Создание любого изделия начинается с идеи – нашей или заказчика. Во втором случае задаём несколько уточняющих вопросов: что вы хотите, какого цвета, какие пожелания хотели бы оставить на изделии? Если человек не может определиться, подсказываем ему, рассуждаем, какой подарок будет лучше или удобнее, – отмечает Алиса Ким.

Кожу и фурнитуру для работы мастера заказывают из России и Беларуси. Там находятся основные производители и поставщики.

– Кожу закупаем целыми шкурами. Это намного удобнее – иметь запас, который всегда под рукой. Часть фурнитуры приобретаем в нашем городе, потому что невозможно держать у себя такой огромный ассортимент, как в магазине, – рассказывает Иван. – Львиная доля работы выполняется вручную. Даже если шить сумку на швейной машинке, то этот процесс занимает только десятую часть от общего времени её изготовления. Но всё равно отвечаем за качество каждого стежка, ведь это наша репутация, а следовательно, и будущие заказы.

В целом, работа с кожей – трудоёмкий процесс. По словам мастеров, создание изделий начинается с выбора модели, цвета кожи, гравировки. После утверждения всех нюансов и эскизов будущего изделия делается выкройка, по которой вырезается кожа. Следом происходит процесс сборки – урезы обрабатываются, чтобы были гладкими, склеиваются, прошиваются, ставится необходимая фурнитура. В конце изделие покрывается специальным финишным средством, которое позволяет надолго сохранить кожу в первоначальном свежем виде.

– В любой работе есть свои тонкости и сложности. В кожевенном деле это могут быть порезанные пальцы, стёртая кожа рук, капризные заказчики и даже недобросовестные поставщики. Но работать с кожей – истинное удовольствие. Это тёплый, мягкий, приятный материал. Она «живая», качественная, долговечная. Изделие из кожи прослужит долгие годы, будет удобно и необычно. Именно за это я люблю своё дело, – отмечает Алиса.

В планах у ребят – развивать свою мастерскую, приобрести новое оборудование, найти интересных поставщиков, наладить сотрудничество с другими мастерами и приложить все усилия, чтобы изготавливать для людей всё больше красивых и качественных изделий.

– Наш ключ к успеху – заниматься любимым делом, не бояться пробовать что-то новое. Когда тебе интересно то, чем ты занимаешься, не нужно искать стимулы и мотивации, заставлять себя идти на работу. Ты спешишь туда уже в предвкушении. Именно поэтому мы каждый день делаем качественные вещи, обеспечиваем хороший сервис, стараемся понять, услышать каждого клиента, чтобы в итоге он остался доволен, – говорит Иван Пшеничный.

Дарья Антон

Фото из личного архива Алисы Ким