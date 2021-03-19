Ковид расслабляться не велит

В мире сохраняется рост заболеваемости коронавирусом. Эксперты отмечают, что на динамику влияет поведение людей, соблюдение норм дистанцирования и использование масок.

К сожалению, ковид не сдаёт своих позиций. Ситуацию с коронавирусной инфекцией в стране называют «стабильной, но напряжённой». Регионы Казахстана по-разному переживают пандемию коронавируса. На данный момент в «красной» зоне по темпам распространения КВИ находятся Алматы, Нур-Султан и Западно-Казахстанская область.

Ситуация показала, что ежедневные усилия восточноказахстанских медиков оказались не напрасными. Регион находится в относительно безопасном «зелёном квадрате». Однако послабления карантинных мер, последовавшие вслед за этим, могут в любой момент дать значительный скачок в увеличении числа заболевших. Поэтому в области предусмотрено сохранение действующих карантинных мер и усиление контроля за их соблюдением.

В среднем суточный прирост числа заражённых в Восточном Казахстане, согласно официальным данным, составляет до 15 человек. Темп роста невелик, но медики относятся к цифрам настороженно и взвешенно: ситуация может в любой момент измениться.

Важным фактором борьбы с распространением коронавирусной инфекции является вакцинация, направленная на формирование коллективного иммунитета у населения. Прививки от КВИ уже получили медицинские работники, ждут своей очереди педагоги и сотрудники правоохранительных органов. Но пока вакцинацией не охватят большую часть населения, сдержать распространение коронавируса нельзя ничем, кроме соблюдения ограничительных мер, уверены эксперты.

Понятно, что основной вопрос, который волнует людей, – когда наконец-то можно будет вернуться к нормальному, полноценному, привычному образу жизни. Медики парируют: всё в руках самих жителей региона. Они не устают призывать население сохранять высокую ответственность за себя и за окружающих в соблюдении профилактических и санитарных норм.

Жители области нередко высказывают мнения о ситуации, связанной с пандемией COVID-19, в социальных сетях и на местных порталах. Некоторые отрицают необходимость соблюдения элементарных мер безопасности, таких как ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

Есть и те, кто распространяет фейковую информацию, что маски не помогают, а, напротив, вредят здоровью. Пока одни пытаются шутить и призывают перестать верить в опасность вируса, другие просят вспомнить о здравом смысле.

– До недавнего времени я тоже не верила в серьёзность ситуации, – рассказала жительница областного центра Елена Смицких. – Поначалу казалось смешным и нелепым носить маски, держаться от людей на расстоянии в общественных местах. Однако на днях мою соседку госпитализировали в тяжёлом состоянии – подтвердился коронавирус. Она попала в реанимацию. Надеюсь, с ней всё будет хорошо. Спасибо медикам за их самоотверженность в период пандемии. Но каждый из нас должен помочь им, услышать их. А просят врачи об одном – соблюдать

элементарные правила.

Все помнят жёсткий локдаун в регионе, когда коронавирусная инфекция «косила свой урожай». Чтобы вновь не возвращаться к той ситуации, которую мы пережили, надо понимать – здоровье человека зависит не только от людей в белых халатах, но и от каждого из нас. Надевая маску или используя антисептики, мы защищаем себя и близких.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников