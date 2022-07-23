Ковид претендует на реванш?

В Казахстане наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Как отмечают специалисты, сдержать натиск новой волны позволит соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и ревакцинация населения.

Только за прошедшие сутки в стране зарегистрировано свыше двух тысяч новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них девять – в Восточно-Казахстанской области.

Причём 33,7 процента заболевших в Казахстане – это дети в возрасте до 18 лет.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 22 июля в «жёлтой» зоне находится Нур-Султан. Все остальные регионы – в «зелёной». В связи с обострением эпидемиологической ситуации в столице с 23 июля будут приняты ограничительные меры.

Это тревожный звонок, на который необходимо обратить внимание всем жителям страны. Ведь развитие ситуации, как показал двухлетний опыт, зависит от сознательности каждого. Специалисты советуют принять все меры безопасности – носить маски в общественных местах и общественном транспорте, обращаться к врачу при первых признаках симптомов коронавирусной инфекции.

Самым важным пунктом является ревакцинация от COVID-19.

– Ещё раз хочу напомнить, что нам доступна специфическая мера профилактики от тяжёлых форм инфекции и госпитализации. Это вакцинация против КВИ. Вакцинация и ревакцинация по-прежнему остаются единственной защитой от инфекции, – подчеркнула министр здравоохранения РК Ажар Гиният на встрече с представителями республиканских средств массовой информации.

Многочисленные исследования показали, что со временем у привитых, так же как у переболевших вирусом, уровень защищённости организма снижается, и человек снова становится восприимчив к инфицированию. Ревакцинация позволяет сохранить поствакцинальный иммунитет, выработанный при помощи предыдущих вакцин, и укрепить защиту организма от болезни. Поэтому рекомендуется проходить ревакцинацию против КВИ через шесть месяцев после получения первичного курса вакцинации.

– Против коронавирусной инфекции, как и многих вирусных инфекций, разработана вакцина, – подчеркнула врач-инфекционист межрайонной больницы района Алтай Наталья Короткова. – Большая часть населения уже прошла вакцинацию, сейчас необходима ревакцинация. Это очень важный пункт профилактики, поскольку иммунитет при COVID-19 нестойкий. При этом особое внимание своему здоровью необходимо уделить пенсионерам и людям с сопутствующими заболеваниями.

Отметим, в Восточно-Казахстанской области массовая иммунизация населения идёт полным ходом. Как правильно проходить вакцинацию и ревакцинацию от КВИ, рассказала руководитель управления эпидемиологического надзора за инфекционными заболеваниями Министерства здравоохранения РК Роза Кожапова. По её словам, если человек получил первую дозу вакцины от КВИ, то он обязательно должен получить вторую дозу этой же вакцины. Если после вакцинации прошло больше года, то можно получить как ревакцинацию, так и полный курс вакцинации заново.

Так, по информации областного управления здравоохранения, на 1 августа количество, подлежащих к ревакцинации составляет 444 653 человека, из них, по данным на 20 июля, ревакцинировано 374 231 человек, или 84,2 процента. В их числе подростки, беременные и женщины в период лактации.

– Мне, как будущей маме, необходимо заботиться не только о своём здоровье, но и здоровье малыша, – поделилась Ольга Гаус. – Поэтому я нисколько не сомневалась: ставить прививку или нет. Считаю, что вакцинация – это единственный надёжный способ защитить себя и ребёнка от опасного вируса. После прививки чувствую себя хорошо. Тем, кто боится ставить вакцину, хочу задать вопрос для размышления: «А уверены ли вы, что COVID-19 обойдёт вас стороной или, даже если вы переболеете в лёгкой форме, не оставит постковидных симптомов?»

На сегодняшний день в прививочных пунктах в наличии 27470 доз вакцин против коронавирусной инфекции.

Отметим, в регионе для борьбы с COVID-19 задействована 41 медицинская организация в 11 районах, в том числе 25 поликлиник и 16 стационарных больниц. К слову, во всех медицинских учреждениях области имеется двухмесячный запас средств индивидуальной защиты: одноразовых костюмов – 45545, многоразовых костюмов – 10007, одноразовых масок – 616897, респираторов – 84538, перчаток – 726425, антисептиков – 22609 литров.

Также все медорганизации обеспечены лекарственными препаратами на ближайший месяц.

Стоит помнить, что здоровье человека – в его руках. Если каждый ответственно отнесётся к этому и предпримет все меры безопасности, то заболеваемость пойдёт на спад. Возможно удастся обойтись без жёстких карантинных ограничений. Предотвратить новую волну пандемии – в наших силах.

Александра Исаева

Фото Тлеубека Шаяхмета