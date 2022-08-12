Ковид не дремлет

Мы всей семьёй постоянно отслеживаем сообщения в СМИ о заболеваемости коронавирусной инфекцией. Приближается новый учебный год. Есть какая-нибудь информация о том, планируется ли в этом учебном году вводить дистанционную форму обучения?

Найля Смаилова, район Алтай

Действительно, этот вопрос очень волнует педагогов и родителей, общественность. Поэтому санитарно-эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Казахстане находится на постоянном контроле Правительства.

Так, на недавнем заседании Правительства министр здравоохранения Ажар Гиният отметила, что в мире продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и доминирующим вариантом продолжает оставаться штамм «Омикрон», на долю которого приходится 95% исследованных образцов. С 20 июня в Казахстане также отмечается очередной подъём заболеваемости КВИ.

Добавим, что, вице-министр здравоохранения – главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова, рассказала в интервью порталу Zakon.kz, что Минздрав не планирует переводить школьников полностью на онлайн обучение.

При этом, первое, о чём идёт речь, это усиление санитарного режима в школах – увеличение числа уборок, проветриваний помещений, использование дезинфекционных средств. Также введение на входе бесконтактной термометрии учеников и учителей.

Ещё одна возможная мера – это ограничение всех массовых или любых внеклассных мероприятий. Также в школах постараются разобщить учеников начальных, средних и старших классов. Все эти алгоритмы наработаны и апробированы в течение прошлого учебного года.