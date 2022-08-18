Коварный вирус не дремлет

И вновь всё чаще стали говорить о коронавирусной инфекции. У меня пожилая мама. Слышала, что у людей старше 65 лет заболевание протекает почти незаметно. Так ли это, и какие симптомы могут свидетельствовать о заражении CОVID-19?

Елена Задорожная, Уланский район

Действительно, сегодня клиническое течение CОVID-19 отличается от того, которое было в начале пандемии.

О том, какие особенности современного течения коронавирусной инфекции отмечаются у детей и взрослых, рассказали на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК.

Так, было отмечено, что инкубационный период у взрослых людей сократился до двух-четырёх дней при инфицировании штаммом «Омикрон», который превалирует в нашей стране. Заболевание может начинаться с повышения температуры тела или без лихорадки, характерны выраженная общая слабость, головная боль, потливость, ломота в теле, першение и боли в горле при глотании, заложенность носа, редкий сухой кашель, нарушения слуха, у отдельных больных наблюдается диарея.

Ранее определяющими критериями тяжести были признаки дыхательной недостаточности, обусловленные пневмонией. Теперь же, как заявила доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист высшей категории Бакыт Кошерова, тяжесть состояния может быть обусловлена симптомами интоксикации, полиорганностью поражения, системностью воспаления, развитием осложнений, тяжестью сочетанных и сопутствующих заболеваний. Развитие среднетяжёлого и тяжёлого течения заболевания может проходить без поражения лёгких за счёт синдрома интоксикации, сосудистых и водно-электролитных и других нарушений. При этом только врач может определить степень тяжести заболевания.

Эксперт также подчеркнула, что у лиц пожилого возраста при заболевании могут отсутствовать лихорадка, кашель, одышка, что связано с ослабленным иммунитетом, при этом наблюдаются общая слабость, снижение концентрации внимания и физической активности; снижение давления; изменение психического статуса, а также пациентов могут беспокоить расстройство стула и сильные боли в животе. Но, несмотря на лёгкие симптомы заболевания, нужно сразу обращаться за квалифицированной медицинской помощью. Так как только врач может определить степень тяжести заболевания. Самолечение недопустимо.