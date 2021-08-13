«КОТострофа», в которой виноваты люди

Не от хорошей жизни бездомные животные попадают в приюты. Грязные, голодные, часто больные, они бродят по городским улицам в поисках пищи и хотя бы временного пристанища.

Приют «4 лапы+» открылся в Семее в 2016 году. И создали его несколько девушек-волонтёров.

– Поначалу мы просто общались друг с другом в социальных сетях. Была создана специальная группа любителей домашних животных. Постепенно на первый план вышел вопрос, что в Семее нет специального места для временной передержки животных. Да и вообще, не было ни одной организации, которая бы оказывала помощь бездом—

ным животным и животным, чьи хозяева по ряду причин вынуждены расстаться со своими питомцами, – рассказывает одна из учредителей ОФ «4 лапы+», Евгения Коломеец.

Вот так пришла мысль собраться инициативной группой и подумать, как решить актуальную проблему. К реализации благотворительного проекта подключились несколько семейчанок. Однако лишь несколько из них до сих пор работают в благотворительном фонде. Это Анастасия Глядинцева, Анна Чурикова, Евгения Коломеец, Лейла Кахраманова и Людмила Погорелова. Анастасию Глядинцеву избрали председателем ОФ «4 лапы+».

– Мы нашли платную передержку, где можно было одновременно содержать до 20 собак. Но арендовать помещение и платить сотруднику заработную плату было очень непросто. Да, мы с первых же дней образования общественного фонда объявили сбор средств, и семейчане нам достаточно активно помогают, но всё равно часто приходится вкладывать собственные средства, – пояснила Евгения.

Содержание одной собаки в платной передержке обходилось не менее тысячи тенге в неделю, и это без затрат на питание. Таких средств у добровольцев иногда просто не было. Но бросить животных на произвол судьбы они просто не могли. Как говорится, мы в ответе за тех, кого приручили.

Вот тогда и пришла идея купить отдалённый дачный участок и устроить приют для бездомных животных. Сказано – сделано. Нашли участок с однокомнатным домиком на пустыре в массиве Восточный. Одна из девушек оформила на себя кредит на сумму 500 тыс. тенге. Погашать его помогали как волонтёры, так и благотворительные взносы неравнодушных семейчан.

Также за свой счёт построили ограждение, чтобы ни одна собака не смогла сделать подкоп и освободиться, причинив вред окружающим людям. Постепенно построили вольеры, будки, а в домике стали в зимнее время держать кошек. Летом они обитают в отдельном вольере, по соседству с собаками. Здесь извечные враги научились мирно сосуществовать. И переполохов, связанных с драками между кошками и собаками, здесь не бывает.

Зато стали регулярно возникать конфликты с соседями. Дело в том, что в 2016 году, когда волонтёры-учредители общественного фонда приобретали участок на дачах массива Восточный, здесь был практически пустырь. Но в последние годы по соседству начали строить дома, и периодически стали вспыхивать конфликты с новосёлами.

– Несколько лет назад произошёл вопиющий случай: убили щенка. Останки бросили у нас во дворе как предупреждение, что подобное может повториться. Конечно, мы вызвали полицию, – посетовала Евгения Коломеец.

Тогда пришла мысль о том, что, во избежание никому не нужных конфликтов, необходимо устроить приют в совершенно безлюдном месте, но в пределах пригорода, чтобы горожанам можно было свободно добраться до него. Волонтёрам приюта предлагали дачи и даже дома в деревне, но эти варианты не подходили, потому что располагаются эти объекты в непосредственной близости от человеческого жилья.

Поэтому было принято решение о выделении земельного участка в районе Дальней, где расположена промзона, там на пустыре в один гектар можно удобно расположить всех животных. Благодаря пожертвованиям удалось арендовать земельный участок сроком на пять лет. Но ещё нужны средства для ограждения, проведения электроэнергии, водоснабжения, а также строительства вольеров, удобного помещения для передержки животных. Речь идёт о нескольких миллионах тенге. Поэтому обычные благотворительные пожертвования горожан здесь особой роли не сыграют. Собранные средства идут на содержание приюта и кормление животных.

– Мы ищем крупных спонсоров, которые бы могли помочь со строительством электролинии, водопровода и самого приюта. Было бы просто здорово, если бы появилась возможность на базе приюта открыть ветеринарный пункт. Это бы позволило зарабатывать на текущие расходы по содержанию и лечению животных. Но для этого необходимо соответствующее помещение, оборудование и лицензия на ветеринарную деятельность, – объяснила Евгения Коломеец.

А услуги ветеринара приюту нужны постоянно. Ведь одной из главных целей его работы является профилактика рождения бездомных животных гуманными методами. Поэтому каждое животное, попадающее сюда, обязательно вакцинируется, подвергается обработке от паразитов и стерилизуется, чтобы не дать возможность бездомным четвероногим порождать новые поколения никому не нужных животных.

– Мы хотели бы принять участие в международном проекте по стерилизации животных. И даже запланировали организовать в Семее семинар по этой проблематике с возможностью бесплатно провести процедуру стерилизации своего домашнего животного для всех желающих. Но из-за ограничительных мер пока не можем осуществить задуманное. Хотя необходимость в этом в городе очень большая. Ведь далеко не каждый хозяин может выделить 15-17 тыс. тенге для стерилизации своего питомца, – подчеркнула Евгения Коломеец.

По словам волонтёров «4 лапы+», сейчас они вынуждены отказывать в приёме животных. Волонтёр приюта «4 лапы+» Ольга Ирисметова сообщила, что в настоящее время здесь содержатся около 120 животных – более 70 собак и 45 кошек.

– Мы часто нуждаемся в кормах. Собранных средств иногда не хватает даже на самое необходимое. А ещё нам необходимы мужские руки. Нужно отремонтировать будки и вольеры, подлатать прохудившуюся крышу, помочь с разгрузкой грузов, – поделилась волонтёр.

Строить новые вольеры и будки на том месте, где сейчас расположен приют, смысла нет. Ведь как только появится возможность, приют перевезут на новое место.

В городе много бездомных животных, из приюта их практически не берут. Основной причиной этой «КОТострофы» здесь называют поток никому не нужных щенят и котят, рождённых от питомцев, у которых есть хозяева. При таком подходе никакой приют не решит проблему, как не решит её и отлов животных с последующим усыплением, убеждены волонтёры. В «4 лапах+» настаивают на том, что в Семее должна наконец заработать программа по стерилизации домашних питомцев. За годы работы волонтёры приюта сумели определить судьбу свыше 700 животных, найдя им новых хозяев и тёплый уютный дом. Более того, здесь отслеживают судьбу собак и кошек, отданных в добрые руки, чтобы с ними не приключилась новая беда.

Мы надеемся, что найдутся неравнодушные люди, которым небезразлична судьба бездомных животных. Реквизиты ОФ «4 лапы+»: Qiwi и Kaspi-кошелек: 8 705 501 73 03, либо карта Kaspi Gold KZ20722C000019678672.

Софья Соболевская

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Семей