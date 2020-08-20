«Коррупция – это глубоко социальная болезнь. Победить мы её сможем только общими усилиями»

Глава государства провёл совещание по вопросам противодействия коррупции.

В своём выступлении Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что борьба с коррупцией является одним из приоритетов стратегического развития страны. И в этом направлении реализован ряд важных задач: Казахстан вступил в международную организацию ГРЕКО, законодательно введено освобождение руководителей за коррупционные правонарушения подчинённых, усилена работа по экспертизе нормативно-правовых актов на коррупционные риски.

– По сравнению с прошлым годом количество привлечённых к ответственности лиц увеличилось на 11 % (с 820 до 912). В ходе опроса, проведённого Transparency International в 2019 году, 28,7 % граждан в качестве источника коррупции назвали государственные больницы и поликлиники. Это намного больше, чем по другим государственным учреждениям (полиция – 11,3 %, управление земельных отношений – 7 %, государственные детские сады – 6,9 %). Недопустимо, чтобы люди, идя в больницы, переживая за своё здоровье, ещё и думали, кому и как заплатить за надлежащие медицинские услуги, – заявил Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев указал на необходимость усиления борьбы с коррупцией в период пандемии, когда уменьшились доходы граждан и возросли риски хищения средств, выделяемых на поддержку экономики.

– Без устранения причин и условий самих коррупционных явлений – это борьба с ветряными мельницами. Люди должны видеть, что чиновника или какого-либо руководителя не просто привлекли к ответственности, но и в работе госорганов, где они работали, произошли коренные перемены, которые исключают повторение событий. Пока такой комплексной и превентивной работы я не вижу. Чиновники меняются по кругу один за другим, а системные проблемы не решаются, – считает Президент.

По словам Главы государства, проверять и вскрывать коррупцию в медицине начали только после дефицита лекарств в разгар пандемии. О нарушениях при цифровизации этой сферы заговорили только сейчас, когда уже потрачены десятки миллиардов тенге. Сегодня выделяются огромные средства на образование, занятость и социальные объекты.

– Мы должны иметь гарантии, что через год мы вновь не будем говорить о выявленных хищениях в этих сферах, что эти министерства не будут у нас в антилидерах. Людям ни к чему красивые рапорты о задержании, когда уже похищены многомиллиардные средства? Полагаю, что мы должны в корне перестроить эту работу, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент убежден, что антикоррупционной деятельности необходимо придать новый импульс по всем направлениям. Бездействие в борьбе с коррупцией приводит к нарастанию у граждан протестных настроений и правового нигилизма.

Глава государства поручил особое внимание уделить вопросам дальнейшей интеграции баз данных и ускоренной цифровизации государственных услуг. Генеральная прокуратура должна незамедлительно пресекать факты необоснованного вовлечения предпринимателей в орбиту уголовного преследования.

– В своём Послании в прошлом году я говорил о том, что воспрепятствование законному бизнесу является тягчайшим государственным преступлением. Вот об этом должны помнить все правоохранительные органы, в том числе Генеральная прокуратура.

Бизнес и инвесторы должны чувствовать мощную защиту от коррупционного давления, – подчеркнул Президент.

Одновременно должно идти усиление общественного контроля по всему фронту противодействия коррупции.

– Люди по-прежнему жалуются на коррупцию в вузах, колледжах и даже в школах. Коррупция может глубоко проникнуть в наше общество и стать повседневным явлением. Это главная проблема. Предприниматели считают, что земельный комитет, противопожарная служба, налоговые и таможенные органы остаются коррупциогенными. Качество дорог тоже вызывает высокую обеспокоенность населения. Кроме того, комиссия по противодействию коррупции проинформировала меня о том, что есть серьезные проблемы в сфере водных ресурсов. По всем этим вопросам должны работать механизмы общественного контроля. Следует привлекать неправительственные организации. Необходимо их участие в экспертизе нормативно-правовых актов, – дал поручения Касым-Жомарт Токаев.

В заключение Президент Казахстана отметил, что безопасность страны и благополучие народа зависят от реализации системных и эффективных мер в борьбе с коррупцией. Президент поручил Правительству в месячный срок детально проработать предложения, представленные Агентством по противодействию коррупции.

В ходе совещания отчитались председатель Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев, министр здравоохранения Алексей Цой, министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, первый вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, министр финансов Ерулан Жамаубаев, министр сельского хозяйства Сапархан Омаров, аким города Шымкента Мурат Айтенов и аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев.

Akorda.kz

19 августа 2020 г.