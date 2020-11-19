«Корона» delete 

Почему ПЦР-лаборатории задерживают выдачу анализов? Как решается проблема очерёдности в поликлиниках? На часто задаваемые вопросы восточноказахстанцев ответил представитель Управления здравоохранения Восточно-Казахстанской области Аскар Хорошаш.

В регионе наблюдались случаи, когда восточноказахстанцы, сдавшие ПЦР-тест, несколько дней дожидались результатов. Аскар Хорошаш пояснил, что сложившая ситуация была связана с увеличением в области объёма ПЦР-тестирования для наибольшего выявления контактных. На сегодняшний день проблема задержки выдачи результатов решена.

– Поликлиника № 1 Усть-Каменогорска заключила договоры на ПЦР-исследования с Национальным центром экспертизы и с ПЦР-лабораторией областной больницы, – пояснил Аскар Хорошаш. – Сейчас результаты выдаются день в день. Если же медицинские организации не выполнят это требование, им грозят штрафные санкции.

Также устькаменогорцы отметили очереди в фильтр-кабинеты в поликлинике № 2. Сейчас там работают два фильтра для взрослых и один – для детей, с отдельным входом. Для решения проблемы очерёдности открывается один дополнительный с отдельным входом.

Отметим, что для проведения рентгенограммы лёгких больные из фильтр-кабинетов сразу поднимаются по отдельной лестнице на четвёртый этаж и проходят обследование также в отдельном кабинете.

По поводу бесплатных медикаментов представитель областного управления здравоохранения подчеркнул, что, если у пациента ПЦР-тест показал отрицательный результат, то бесплатные лекарства ему не выписываются, а также не предусмотрена выдача чек-листа. Для дальнейшего обследования и наблюдения он должен записаться к своему участковому врачу, который и назначит соответствующее его болезни лечение.

В случае положительного результата на коронавирусную инфекцию всей информацией по поводу выдачи бесплатных препаратов также владеет участковый врач. При лечении на дому лекарственные препараты доставляют мобильные бригады.

Добавим, чтобы вывести область из «красной» зоны по темпам распространения коронавирусной инфекции, применяется комплекс мер, направленный на предупреждение, профилактику, раннее выявление заболевания, эффективное лечение на амбулаторном и стационарном этапах.

– В регионе создан Центр локализации очагов, где в режиме 24/7 собирается вся информация о заболевших и контактных, – резюмировал Аскар Хорошаш. – Сформированы медэпидбригады, дополнительно закупается необходимый автотранспорт. Так, по Усть-Каменогорску в дополнение к 65 бригадам ещё 35 бригад выведены на линию. Расширено количество ПЦР-лабораторий, их мощность выросла в несколько раз. Две новые ПЦР-лаборатории открыты в Усть-Каменогорске и Семее. Ещё четыре будут введены в начале декабря. Дополнительно к работе шести КТ-кабинетов подключатся ещё пять.

Помимо этого, высококвалифицированные специалисты областного центра и Семея выехали в районы для оказания консультативной и практической помощи на местах.

Александра Исаева