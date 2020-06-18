В этом году исполняется 90 лет со дня рождения легендарного казахского композитора и народного артиста Казахстана Шамши Калдаякова.

В Восточно-Казахстанском музее искусств организовали концертную программу «Жан аға – ән аға», посвященную юбилейной дате. Мероприятие состоялось в режиме онлайн, поэтому стать его виртуальным гостем может каждый. Видео доступно на YouTube-канале музея.

В ходе литературно-музыкальной программы зрителей знакомят с творчеством Шамши Калдаякова и интересными фактами из его жизни.

Украсили концерт вокальные номера сотрудников музея: Толкын Тетеповой, Есенбола Нактыбайулы и Гульнар Перковой. Также свои творческие номера подарили зрителям известные солисты «Ертіс концерт» Айжан Мазкенова и Нургуль Кабдоллаева. В их исполнении прозвучали популярные песни композитора «Ақ сұңқарым», «Әнім сен едің», «Ақ маңдайлым», «Ана туралы жыр» и «Сүймегендер сағынбайды».

– Кем только не называют Шамши Калдаякова: королём казахского вальса, властелином мелодий. Главное, он сотворил чудо – музыку, любимую всеми, – отметила заведующая экскурсионно-массовым отделом ВКМИ Светлана Гилёва. – Он начал увлекаться этим искусством с детства, будучи необычайно одаренным ребенком, унаследовавшим музыкальные способности от своих родителей.

Произведения композитора отличались самобытностью, так же как и их автор, искусно сочетавший мотивы вальса и народной песни. Одной из самых известных и значимых его работ является патриотическая песня «Менің Қазақстаным», которую Шамши Калдаяков написал в 26-летнем возрасте на стихи поэта Жумекена Нажимеденова. В 2006 году она получила статус Государственного гимна Республики Казахстан. Первоначальный текст песни доработал Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан

Назарбаев.

Также король казахского вальса является автором лирических песен «Қара көз», «Қайықта», «Ақ бантик», «Қыз сағынышы», «Тамды аруы», «Арыс жағасында» и многих других. За каждым из них стоит

своя история.

– Шамши Калдаяков прошел большой творческий путь, и память о нем живет в сердцах людей, – говорит Светлана Гилёва. – Также помнят о нем и исполнители его песен. С 1992 года ежегодно проводится республиканский конкурс-фестиваль имени Шамши Калдаякова. Кстати, теперь это Международный фестиваль песен имени Шамши Калдаякова

«Менің Қазақстаным».

В Восточном Казахстане фестиваль впервые прошел 21 сентября 2012 года. В нем приняли участие более 20 исполнителей из Китая, Монголии, Кыргызстана и Казахстана. Нашу страну на этом конкурсе представляли артисты из 12 регионов. Честь Восточно-Казахстанской области защищала Нургуль

Кабдоллаева, занявшая второе место.

Песни композитора исполняли практически все певцы Казахстана. Эстафету от известных мэтров приняли представители молодого поколения. Самое главное – он получил признание и любовь народа. Его именем названы улицы в столице и крупных городах страны, а также село в Актюбинской области. В Алматы и Шымкенте ему установлены памятники.

– Свою любовь к музыке легендарный композитор пронес через всю жизнь и передал её своим детям. Его сыновья и внуки профессионально занимаются музыкой, – резюмировала Светлана Гилёва.

Как бы стремительно ни пролетали года, жизнь Шамши Калдаякова будет продолжаться в его музыкальных произведениях.

Гульжан Естаева

Из открытых источников