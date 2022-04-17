Коран из Акшокы

В государственном музее-заповеднике Абая «Жидебай-Бөрілі» прошла церемония передачи в фонд музея Корана, изданного в Казани в 1888–1889 годах.

Он был найден в некрополе Акшокы в 1977 году. Старинная книга обнаружена в месте захоронения Кунанбай кажы местным жителем. Тогда он никому не рассказал о своей находке. Историки не исключают, что Коран в свое время прочитал и Абай.

Специально для вручения Корана в фонд музея из Алматы прибыл доктор исторических наук, доцент Казахского национального технического университета имени К.И.Сатпаева, академик Бакдаулет Кумар.

– Я приехал, чтобы передать Коран в фонд музея. Он имеет особую ценность для истории, для народа, – говорит Бакдаулет Кумар.

Коран состоит из 114 аятов, содержит 555 страниц. Теперь книга будет храниться в фондах музея и станет частью экспозиции.

Первый тираж Корана напечатан за государственный счёт. Текст к печати был подготовлен муллой Усманом Ибрахимом.

В 1802 году арабский шрифт типографии Академии Наук передаётся специально созданной в Казани мусульманской типографии. В последующем Казанские Кораны распространились по всему мусульманскому миру. В Казани за 57 лет было напечатано до 150 тысяч экземпляров священного текста.

Флора Левина

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