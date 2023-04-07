Копья сломаны, акцизы платятся

Прошлый год многим запомнился серьёзным противостоянием между теми, кто инициировал поправки в налоговое законодательство, призывая ввести акцизы на торговлю нагреваемым табаком, и теми, кто на этом табаке зарабатывал. Копий сломали немало, но с января 2023 года поправки всё же вступили в законную силу, и акцизы на нагреваемый табак повысили на 70 процентов. Однако это почти не сказалось на его розничной цене.

7 июля 2022 года Комитет государственных доходов МФ РК сообщил, что с 2023 по 2025 годы поэтапно будут увеличены ставки акцизов на все табачные изделия, в том числе и на нагреваемый табак.

Так, акцизы на сигареты с фильтром в 2023 году составили 14100 тенге/1000 штук; в 2024 году – 15900 тенге/1000 штук; в 2025 году – 15900 тенге/1000 штук. Также приравнены ставки акциза на сигариллы к ставкам сигарет. На изделия с нагреваемым табаком определена ставка акциза на уровне 70 процентов от размера ставок акциза на сигареты с изменением единицы измерения с килограмма на штуки: в 2023 году – 9870 тенге /1000 штук; в 2024 году – 11130 тенге /1000 штук; в 2025 году – 11130 тенге /1000 штук.

Согласно изменениям в статье 43 Закона РК «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), повышена ставка на никотиносодержащую жидкость в картриджах, резервуарах и других контейнерах для использования в электронных сигаретах: в 2023 году – 53 тенге/миллилитр жидкости; в 2024 году – 55 тенге/миллилитр жидкости и в 2025 году – 55 тенге/миллилитр жидкости.

Отметим, что среди противников введения акцизов на нагреваемый табак выступила Лига потребителей Казахстана. Основным аргументом стало опасение, что стоимость пачки стиков «взлетит» до 900–1000 тенге при цене на обычные сигареты от 650 тенге и выше.

Однако, как показало время, все эти опасения были напрасными. Цены на нагреваемый табак повысились, но незначительно. Об этом заявила один из соавторов поправок в Налоговый кодекс РК, депутат VII созыва Мажилиса Парламента РК от Восточно-Казахстанской области Зарина Камасова. Она провела мониторинг цен на табачные изделия и в очередной раз подтвердила правильность принятого решения.

– Ценники на стики на полках магазинов убедительно на это указывают. Скачка цен на нагреваемый табак, которым нас запугивали некоторые протабачные ассоциации, не произошло. Цена сейчас сопоставима по цене с сигаретами, что с точки зрения нашего Кодекса о здоровье и директив Всемирной организации здравоохранения одно и то же. При этом бюджет страны уже получает дополнительный доход от этих вредных для здоровья продуктов, – прокомментировала итоги собственного мониторинга Зарина Камасова.

По её словам, разумные цены на изделия с нагреваемым табаком говорят о жизнеспособности принятых акцизных подходов, а также о низком уровне прогнозов табачных лоббистов.

Екатерина Гуляева