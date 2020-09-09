Копили на пенсию – купите жильё 

Год назад Президент РК Касым-Жомарт Токаев поручил разработать программу, благодаря которой казахстанцы смогли бы использовать свои пенсионные накопления для насущных нужд, в первую очередь, конечно, на приобретение жилья.

Предыдущий вариант такой программы, предложенный Минтруда, подвергся критике, так как охватывал мизерное число граждан страны. Ведомство исправило недоработки, и теперь возможности программы доступны более чем 700 тысячам казахстанцев.

Возможности целевого использования части пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, лечение или для передачи в управление финансовым компаниям разъяснил на недавнем брифинге в СЦК министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов.

По его словам, правом на изъятие части накоплений из Единого пенсионного фонда (ЕНПФ) смогут воспользоваться:

Граждане трудоспособного возраста, имеющие пенсионные накопления – часть суммы, превышающую так называемый порог достаточности (около 529,7 тысячи человек).

Основной принцип – пенсионные накопления необходимы для будущего пенсионного обеспечения граждан из накопительной пенсионной системы (НПС). Поэтому определённая сумма должна оставаться на пенсионном счёте. Сверх этой суммы люди смогут использовать по своему выбору.

Состоявшиеся пенсионеры, которые имеют накопления в ЕНПФ, – до 50 % оставшейся суммы (около 178,4 тысячи человек).

У этой категории граждан совокупная пенсия (включая пенсию по возрасту, базовую пенсию и выплаты из ЕНПФ) должна составлять не менее 40 % от размера ранее получаемой заработной платы.

Граждане, уже оформившие себе пенсионный аннуитет и имеющие ещё накопления – оставшуюся сумму в ЕНПФ (около 13,3 тысячи человек).

– Таким образом, возможностью целевого использования части пенсионных накоплений смогут воспользоваться более 721 тысячи казахстанцев, – сообщил Биржан Нурымбетов.

Под «порогом достаточности», по словам главы Минтруда, рассматривается минимальная необходимая сумма пенсионных накоплений для вкладчика определённого возраста, которая, с учётом будущих регулярных 10 процентов пенсионных взносов в ЕНПФ от его дохода (не ниже минимальной заработной платы), позволит обеспечить пенсионными выплатами не ниже размера минимальной пенсии до 82 лет.

Основные параметры «порога достаточности»:

– одинаковый для женщин и мужчин;

– будет пересчитываться для новых получателей, исходя из складывающихся параметров (доходность, инфляция, размер минимальной выплаты и т. д.);

– рассчитывается для каждого возраста, начиная с 20 лет;

– по предварительным расчетам, например, для граждан в возрасте 30 лет «порог достаточности» составит 2 млн 518 тысяч тенге. Сверх этой суммы они могут изъять по выбору на вышеуказанные нужды. Для 35 лет – 2 млн 961 тысяч тенге; 40 лет –

3 млн 437 тысяч тенге; 45 лет – 3 млн 947 тысяч тенге; 50 лет –

4 млн 495 тыс. тенге; 55 лет – 5 млн 084 тыс. тенге; 59 и более лет – 5 млн 586 тыс. тенге.

– Достижение этих «пороговых» сумм вполне доступно для постоянно работающих граждан, имеющих доход на уровне среднемесячной заработной платы по стране, – пояснил министр.

Биржан Нурымбетов также отметил, что вышеуказанные категории граждан могут воспользоваться частью пенсионных накоплений с целью улучшения жилищных условий или для оплаты своего лечения, супругов или близких родственников (дедушек, бабушек, родителей, детей, внуков, братьев, сестёр). Для целевого использования также можно будет объединять денежные средства членов семьи.

– При соответствии установленным требованиям ограничений по количеству изъятий не предусмотрено, то есть допускается, что граждане могут повторно использовать часть пенсионных накоплений на одну и ту же либо на другую цель, – подчеркнул министр.

Использование части пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий предусматривает возможности приобретения жилья (на первичном и вторичном рынке) или земельного участка, рефинансирования или погашения ипотечных займов (в любом банке второго уровня, по любой программе), строительства или ремонта собственного жилья и другие варианты улучшения жилищных условий. Жильё, приобретённое с использованием пенсионных накоплений, может быть реализовано только по истечении пяти лет.

Уполномоченным оператором по целевому использованию выплаченных пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий по принципу одного окна предлагается определить вновь создаваемый «Отбасы Банк» (АО «Жилстройсбербанк»).

Порядок улучшения жилищных условий за счёт выплат пенсионных накоплений утверждается Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК.

– Для использования части пенсионных накоплений на оплату лечения вкладчик будет обращаться в специально созданные комиссии при управлениях здравоохранения областей, городов республиканского значения. Получив заключение комиссии о необходимости оказания медпомощи, после выбора клиники для прохождения лечения, вкладчик обращается с заявкой к уполномоченному оператору по целевому использованию выплаченных пенсионных накоплений на оплату лечения, – пояснил Биржан Нурымбетов.

Правила направления граждан на получение медпомощи за счёт выплат пенсионных накоплений будут определяться Министерством здравоохранения РК.

Выбор частной финансовой компании для передачи ей в управление пенсионных накоплений вкладчик будет осуществлять посредством подачи заявления в ЕНПФ.

Правила передачи пенсионных активов в доверительное управление будут определены Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка.

– Эти меры поддержаны Главой государства. Для их реализации до конца текущего года будут приняты все необходимые нормативно-правовые акты и проведена подготовительная работа. Воспользоваться правом на изъятие части накоплений из ЕНПФ для целевого использования казахстанцы смогут уже в 2021 году, – заключил Биржан Нурымбетов.

Айгуль Биданова

Нур-Султан