Коня на скаку остановят

В Восточном Казахстане завершились республиканские соревнования по конному спорту.

Это уже пятое состязание на Кубок Федерации конного спорта Республики Казахстан для спортсменов Паралимпийской и Специальной олимпийской программ.

В соревнованиях приняли участие двадцать четыре спортсмена из Актюбинской, Мангистауской и Восточно-Казахстанской областей, а также города Алматы. Они соревновались в разных дисциплинах. Среди них – шесть дебютантов.

Спортсмены-паралимпийцы с нарушением опорно-двигательного аппарата выступили в тестах «Начало выездки», «Личный приз» и «Фристайл тест» (КЮР). А всадники с нарушениями интеллектуального развития соревновались в дисциплинах «Выездка» и «Рабочая тропа».

Лучшие результаты показали спортсменки из Восточного Казахстана – кандидат в мастера спорта РК Айганым Ермекова (всадница I уровня медицинской классификации) и мастер спорта РК Елена Шишаева (всадница II уровня). Они выступили в тестах «Личный приз» и «Фристайл тест» и завоевали по два первых места. Помимо них, в дисциплине «Личный приз» отличились Анастасия Брейм (III уровень, Усть-Каменогорск), Диана Оралбек (IV уровень, Усть-Каменогорск) и Султан Жасыбай (V уровень, Актобе).

В тесте «Начало выездки» лучший результат продемонстрировала юная всадница из областного центра Назлы Амиркумарова, для неё эти соревнования стали первыми на спортивном пути.

Среди спортсменов Специальной олимпиады в выездке лучшими в своих дивизионах стали представители ВКО Иван Некрасов, Айгерим Кумарбекова, Фаик Насибов, а также представительница Алматы Анна Федьдман.

Отметим, что в этом году на Кубке Федерации конного спорта РК для спортсменов Паралимпийской и Специальной олимпийской программ состоялись выступления абсолютно всех уровней и дивизионов, существующих в конном спорте, для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Дмитрий Одинцов

Фото из открытых источников