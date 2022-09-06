Контуры справедливого Казахстана

Ежегодное обращение Главы государства к народу Казахстана в акимате Усть-Каменогорска заслушали в режиме реального времени непосредственно всем коллективом.

В просторном зале заседаний, где проходят наиболее важные мероприятия из общественно-политической, социально-культурной жизни областного центра, состоялась онлайн-трансляция.

Необходимо отметить, что подобные коллективные просмотры одновременно прошли во многих городах, районах и сёлах Восточно-Казахстанской области. Важный государственный документ в различной мере отражает интересы всех граждан республики, поэтому получить необходимую информацию каждый старается лично и самостоятельно.

Нынешнее Послание, по мнению многих жителей города и области, имеет особое значение. Поскольку в нём много конкретных мер, направленных на улучшение качества жизни населения страны в целом и Восточного Казахстана в частности.

Александр Светаш, секретарь Усть-Каменогорского городского маслихата:

– Выступление Президента РК Касым-Жомарта Токаева действительно является подтверждением курса на строительство справедливого Казахстана, которому неуклонно следуют казахстанцы.

Одним из главных направлений предстоящей работы должна стать перестройка отношений в общей цепочке – гражданин, бизнес и государство. Это вытекает из пакета задач, прямо касающихся первоочередных экономических реформ, которые предстоит проводить всем вместе. Они должны, в конечном счёте, способствовать росту экономики в нашем государстве. При этом главным посылом является обеспечение равных возможностей, принципов справедливости для всех казахстанцев. Именно эти очень важные моменты Глава государства отразил в своём традиционном Послании народу Казахстана.

Надо отметить, что многие направления, связанные с внесением изменений и дополнений в Конституцию РК в ходе общенародного референдума, также нашли полное отражение в тексте Послания.

Непосредственно они касаются темы национального достояния, природных богатств, открытия счетов для детей, каждому из которых будут начисляться средства от инвестиционного дохода Нацфонда РК. Они предназначены в будущем для получения образования и приобретения жилья, чтобы создать равные возможности молодому поколению.

Всё это направлено на то, чтобы в перспективе имеющиеся в стране природные ресурсы одновременно использовались для развития экономики и на благо детей, в их интересах. Это важно для их самореализации, обретения достойного места, как в самостоятельной жизни, так и в обществе.

Конечно же, отдельным блоком предусмотрен курс политических реформ, объявление досрочных выборов Президента РК. В дальнейшем, в соответствии с нормами Конституции, формирование представительных органов власти – Парламента и маслихатов разных уровней на местах. Это должно происходить по смешанной системе: в Мажилисе Парламента 70 процентов – по партийным спискам, а 30 процентов – по одномандатным округам.

В областных маслихатах 50 процентов будет по партийным спискам, а 50 процентов – по одномандатным округам. Маслихаты городов и районов будут полностью формироваться по одномандатным округам и должны способствовать привлечению новых лиц, новых идей, более динамичному развитию.

Многие уже поднимали вопросы по усложнённости налогового законодательства республики. Необходимо досконально разбираться в нём, чтобы не допустить какие-то неточности, ошибки. Поэтому из Послания следует, что будут внесены изменения в налоговое законодательство. Это должно способствовать более ясному его толкованию и использованию в ежедневной деятельности субъектами малого и среднего, крупного бизнеса, чтобы они чувствовали себя уверенно, имели мотивацию.

Кроме того, замораживание пенсионного возраста для женщин тоже учитывает их интересы, поскольку эта тема поднималась в многочисленных обращениях, важный вопрос затрагивался на встречах с населением. Это было услышано Президентом и отражено непосредственно в Послании народу Казахстана.

Таир Сапаргалиев