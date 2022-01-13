Контроль над ситуацией 

На сегодняшний день ситуация в Восточном Казахстане стабильная. В рамках чрезвычайного положения полицейские продолжают несение службы в особом режиме.

Введены ограничения на передвижение, въезд и выезд транспортных средств осуществляется через блокпосты, на которых производится проверка документов, досмотр личных вещей, автомашин и грузов, а также действует запрет на проведение массовых мероприятий.

По словам коменданта ВКО полковника полиции Серика Джунисбекова, коммунальные объекты и системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

– Фактов мародёрства по Восточно-Казахстанской области не допущено. Общественный транспорт функционирует исправно, восстановлено внутриобластное автобусное сообщение. В настоящее время движение в районе центральной площади в Усть-Каменогорске, где ранее прошли беспорядки, восстановлено, – отметил он.

Всего, по его данным, в рамках наведения порядка в регионе в органы внутренних дел доставлено более 1 100 человек. Начато восемь досудебных расследований. В том числе два расследования по ст. 380 ч.3 УК РК – применение насилия в отношении представителей власти, два – по ст. 272 ч.2 УК РК – массовые беспорядки, два – по ст. 255 ч.4 УК РК – акт терроризма, один – по ст. 200 УК РК – угон, один – по ст. 287 УК РК – незаконное хранение оружия. В соответствии с проведением досудебных расследований в изоляторы временного содержания водворены 80 человек.

Кроме того, в ходе проведения оперативных мероприятий 8 января текущего года сотрудниками Управления криминальной полиции в Усть-Каменогорске на пересечении улиц Чехова и Победы задержан 34-летний житель города, у которого в ходе обыска был изъят пистолет, который, согласно экспертизе, является бесствольным огнестрельным оружием модели «Оса» калибра 18х45 мм, а также изъят предмет, похожий на гранату РГД-5, и складной нож, по которым в настоящее время проводятся соответствующие экспертизы.

– По данному факту начато досудебное расследование по ст. 287 ч. 3 УК РК – незаконные приобретение, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия. Задержанный водворён в ИВС Управления полиции Усть-Каменогорска, – сообщил Серик Джунисбеков.

К административной ответственности с 5 по 12 января привлечено 322 гражданина, из них 298 человек – за нарушение порядка организации и проведения мирных собраний, 22 – за нарушение режима чрезвычайного положения, два – за неповиновение требованию сотрудника правоохранительного органа.

В ходе беспорядков было травмировано 92 сотрудника полиции и 19 военнослужащих Национальной гвардии РК, уничтожено 11 служебных автомобилей, 10 повреждено. Со стороны лиц, участвующих в массовых беспорядках, более 100 человек получили ранения. Трое граждан погибли.

– В настоящее время обстоятельства их смерти устанавливаются в рамках досудебных расследований. Факт применения оружия и другие подробности будут изучены в ходе расследования. Иная информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК разглашению не подлежит, – сообщил комендант ВКО.

Наряду с этим, комендант области предупредил граждан о недопустимости распространения заведомо ложной информации. Он отметил, что необходимо доверять только официальным источникам государственных и правоохранительных органов. За распространение заведомо ложной информации в условиях чрезвычайного положения в соответствии с пунктом 4 статьи 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до семи лет.

– Прошу проявить терпение к введённым ограничениям, сохранять спокойствие, соблюдать меры предосторожности, не поддаваться на провокации и сообщать в полицию о всех подозрительных фактах и лицах. Тем самым вы окажете большую помощь правоохранительным органам в наведении порядка в области, – заявил Серик Джунисбеков.

Дарья Антон

Фото и открытых источников