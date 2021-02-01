Контроль качества 

В ходе общественного мониторинга выявлены недостатки в качестве строительства домов в одном из микрорайонов областного центра.

В рамках общественного контроля руководитель проектного офиса «Шығыс – адалдық алаңы» Маржан Бахыт и секретарь Усть-Каменогорского городского маслихата Александр Светаш провели мониторинг качества строительства одноэтажных домов, возведённых в рамках государственной программы «Нұрлы жер» в поселке Шығыс на окраине Усть-Каменогорска.

Как стало известно, для индивидуального жилищного строительства в едином архитектурном стиле общей площадью 80, 100, 130 квадратных метров выделено 54 земельных участка под три типа жилья. Все одноэтажные жилые дома построены из современных строительных материалов.

Согласно последним данным, дома площадью 80 кв. м уже переданы четырём претендентам на получение жилья, подтвердившим свою платёжеспособность через АО «Жилстройсбербанк «Отбасы банк».

В ходе проверки выявлен ряд недостатков, в связи с чем руководителям строительных организаций даны рекомендации. В частности, у участников мониторинга возникли нарекания к внутренней отделке некоторых строений, возведению кровли и наружных стен. Кроме того, встречалась поломанная сантехника. Были и другие замечания.

– Проектный офис «Шығыс – адалдық алаңы» продолжит постоянный общественный мониторинг качества строительства жилья, – заверила Маржан Бахыт.

Ерик Абитов

Фото пресс-службы проектного офиса «Шығыс – адалдық алаңы»